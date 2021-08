Lorena García desvela que esta embaraza y le hace una importante pregunta a Rafael Bengoa

Bengoa le ha respondido asegurando que lo que está viendo es que “esperar las primeras semanas y no hacerlo al final: “Lo lógico es que se empiece a indicar que sea en el segundo trimestre. Lo que es importante es que todas las embarazadas deben interiorizar que sí se deben de vacunar”.

La periodista, que ha revelado que se encuentra embarazada por segunda vez, le ha preguntado qué es lo que deben de hacer las mujeres embarazadas en relación a la vacunación: “Estoy embarazada y me pongo en la piel personalmente de las mujeres que lo están dudando y el debate es duro”.

El experto, en ese sentido, se ha mostrado tranquilo, ya que la población española ha interiorizado que hay que vacunarse: “No creo que vayamos a tener un gran problema, pero en otros países sí que lo van a tener. Se nos va a recomendar cuando se afine que no sea en cualquier momento del embarazo, si no en el segundo trimestre”.

García, entonces, ha confesado que está de 14 semanas y que ya ha pasado la parte más “crítica”. “Me ha costado y lo he pasado regular”, ha reconocido. “Las dudas son todas. Insisto, la información que se da desde Sanidad ahora mismo es contradictoria porque ese mensaje de acudir en cualquier momento usted mismo nos está diciendo que no es el adecuado”, le ha comentado.

Bengoa ha tratado de explicar que con esto está ocurriendo lo mismo que con otros aspectos de la pandemia: “A las embarazadas no se les puede meter en un ensayo clínico en origen para ver la seguridad de las vacunas, por lo que hay que ir valorando en las vacunaciones de la vida real los posibles efectos”.

“No hay que tener ningún temor a esta vacunación, pero el momento adecuado no me atrevería a decirlo exactamente porque se va a ver con la ciencia en los próximos meses. Yo creo que de momento se está recomendando lo adecuado, vacúnense porque no hay nada que indique lo contrario”, ha finalizado.