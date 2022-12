Lorena García: "Tomar el relevo de Susanna Griso no está en mi mano"

Sin embargo, García no olvida ese “periodismo de calle” que le ha dado trabajar en Castilla-La Mancha Media, donde estuvo 10 años. “Toda esa trayectoria, al final es la escuela, lo que me da el background para estar cinco horas delante de una cámara y hablar de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, a lo último que se ha aprobado en el Consejo de Ministros a sucesos o cualquier tema de la actualidad, que es de lo que trata el programa”, explica a El HuffPost.

“Al final son muchos años de curro, en la calle también que he sido redactora y en el periodismo de calle se aprende muchísimo. Me gusta mucho la información, estar informada y estar 24 horas viendo noticias crea ese conocimiento constante de todo lo que pasa”, recalca.

La noticia de cubrir a Susanna Griso le llegó en el verano 2020 entonces sintió una mezcla de “reto y oportunidad”, aunque asegura sentirse “totalmente agradecida”. “Es verdad que en el matinal estaba muy a gusto, pero ir a Espejo de forma completa, porque digamos que estaba como medio interina, para mí fue un reto maravilloso y una oportunidad muy buena. Con el equipo estoy encantada, porque es un equipo muy bueno, con el que llevo muy bien, he trabajado muy a gusto, todo son ventajas…”, señala.

Sobre si en un futuro se vería en el sillón de Griso, García prefiere mantener la cautela. “Tomar el relevo de Susanna no está en mi mano ni es una decisión que tenga que tomar yo, estaré donde tenga que estar. A Susanna le queda mucha guerra por delante, no me lo planteo. La filosofía de Cholo Simeone, yo que soy del Atleti, ‘partido a partido’, ’programa a programa”, señala.