"Como para no escucharles": Lorenzo Milá comparte los avisos de los corresponsales españoles en China sobre la cuarentena

Los corresponsales españoles en China llevan ya 50 días con esto. Mucha ventaja como para no escucharles. pic.twitter.com/FktmKKKTtH

“Si hoy no nos contagiamos, mañana no se contagiarán otras tres personas y pasado no se contagiarán otras nueve”, resume la corresponsal de El País sobre el objetivo de la cuarentena.

“Si una cosa ha demostrado China es que juntos podemos vencer al coronavirus”, sentencia Zigor Aldama, de Vocento, antes de que todos ellos manden ánimo a los españoles.