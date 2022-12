Los 11 momentazos de Joan Baldoví el en Congreso en 2022

2. No todo son palos. Baldoví también sabe pedir perdón.

″¡Hostia! Es que no lo había visto. El primer sorprendido he sido yo. Yo intento dejar siempre los sitios mejor que cuando llegué y ver un baño así de esta manera me parece que el señor que lo ha hecho tiene muy poco respeto por el trabajo de la gente que se dedica a que los tengamos limpios. Que se lo haga pensar”, comentó estupefacto.