Los 12+1 momentazos de Ayuso en 2022 que tardarán en olvidarse

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no es una política al uso. La dirigente del Partido Popular se ha convertido en eso que llaman en los partidos “un verso suelto” que puede hacer y decir casi lo que quiera y cuando quiera, sobre todo después de arrasar en las últimas elecciones.

Ese CIS dice que la izquierda podría gobernar en 2023 y así ha reaccionado ella: “Lo que está claro es que hoy la Lotería reparte ilusiones entre los españoles y Tezanos reparte ilusiones entre la izquierda. De no creer”.

2. Ayuso en MasterChef y en Got Talent.

La presidenta del PP de Madrid ha tenido un fin de año muy televisivo. Ayuso ha estado en los últimos días del año en Got Talent, el concurso de talentos de Telecinco y en MasterChef, donde ha estado presente en una de las pruebas.

Ayuso estuvo en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio y se vino arriba. “Lo que tenemos que hacer el 28 de mayo, no solo ese día y muchas más cosas por supuesto y ya se verán, pero ese 28 de mayo tiene que haber 8.000 mociones de censura en toda España, en todos los municipios de España, todos los españoles de lado a lado tienen que poner a esta gente de patitas en la calle”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Unas palabras a las que respondió Marta Bernardo, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid , diciendo que “los socialistas no somos gentuza. Somos sus vecinos, sus compañeros de colegio, más de la mitad de este país y de la CM y los que hemos trabajado el feminismo para hacer posible que Ud sea Presidenta”.

La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio no está siendo precisamente idílica. Vox tumbó los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y la presidenta se despachó así contra la formación verde.

“Teniendo en cuenta que Más Madrid ha presentado cerca de 2000 y hay otros grupos que han presentado 600 o 900 sin ningún error técnico lo que no se puede es achacar a la cámara ninguna responsabilidad, ni a los demás. Lo que no sé si pretenden que haga es que yo retuerza el reglamento y las decisiones de la Cámara porque le conviene o no a un grupo parlamentario, por mucho que en algunas ocasiones sea mi socio”, dijo Ayuso.