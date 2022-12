Los 22 momentos políticos del año 2022

La polémica de Garzón y las macrogranjas

El año comenzó con todos los focos puestos en el ministro de Consumo, Alberto Garzón , por la entrevista que concedió al diario británico The Guardian en la que, según publicaron algunos medios cargaba contra la ganadería asegurando que la carne española era de mala calidad.

El asunto llegó hasta tal punto que incluso hubo presiones para que el presidente del Gobierno cesara al ministro de Consumo, algo que no pasó finalmente.

El PP gana en Castilla y León... pero no como quería

Pero no fue así, y apenas mejoró dos escaños respecto a los resultados de 2019, viéndose obligado a pactar con el partido de extrema derecha Vox, cuyo candidato, Juan García-Gallardo, ha sido toda una pesadilla para el presidente castellanoleonés.

Con una vicepresidencia sin atribuciones, sus intervenciones parlamentarias, plagadas de declaraciones polémicas, han supuesto un dolor de cabeza para un Mañueco que no tiene más remedio que aguantar si no quiere romper la coalición y forzar unos nuevos comicios. Para colmo, el año ha terminado con esta pifia durante la votación de los Presupuestos .

Estalla la guerra en el PP

La respuesta de Casado en la COPE

“No me lo merezco”, dijo a Carlos Herrera el todavía entonces presidente del PP, molesto con la presidenta madrileña.

Era la primera vez que oíamos a Casado tras los ataques de Ayuso, que habían sido contestados desde el PP por parte de su secretario general, Teodoro García Egea, que anunció la apertura de un expediente a Ayuso y no descartó acciones legales contra ella por sus “infundios y calumnias”.

En la entrevista en la COPE, Casado explicó que habían tenido conocimiento del supuesto cobro de comisiones por parte del hermano de Ayuso en el mes de septiembre y que le pidieron explicaciones a la presidenta madrileña. Y de aquellos polvos, estos lodos, porque no habían obtenido respuesta convincente.

El último pleno de Casado en el Congreso

Tras pronunciar su pregunta —por cierto, sin mascarilla, para protagonizar un momento importante— y escuchar la respuesta de Sánchez, decidió no dar réplica y abandonar su escaño.

Fue el adiós de Casado al Congreso de los Diputados, por donde no le hemos vuelto a ver.

‘Las caras, Juan, las caras’ en el Congreso del PP

Feijóo, nuevo líder del PP

En su primer discurso como nuevo líder ‘popular’ , Feijóo se vendió como un hombre de Estado, prometió hacer una “política de adultos” y habló de traer al país un cambio “profundo y tranquilo” frente al Ejecutivo de Sánchez. “Estamos aquí no para ganar un congreso, sino para ganar elecciones. (...) Mi compromiso no tiene fecha de caducidad”, dijo.

El histórico giro de España con el Sáhara

🔴Communiqué du Cabinet Royal: L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. 🔗 https://t.co/0xwLZgJ6mj pic.twitter.com/DwECPwiSRL

La primera mayoría absoluta del PP en Andalucía

Crisis en Melilla: 23 migrantes muertos

Yolanda Díaz presenta Sumar

Según ella misma la definió, se trata de un “movimiento ciudadano” que busca plantear “un nuevo contrato social democrático”. Para ello, esta plataforma ha contado con el trabajo de numerosos expertos que han elaborado un programa con el que, previsiblemente, Díaz concurrirá como candidata a las elecciones generales del 2023. Eso sí, en 2022 no se despejó la gran incógnita sobre Sumar: si irá de la mano con Podemos o no.

Macarena Olona, de azote desde Vox a azote de Vox

Quien fuera azote de Vox se presentó por ‘Graná’, como ella misma decía, logrando un resultado malo para su partido, que no pudo evitar la mayoría absoluta de Moreno Bonilla, por lo que la ultraderecha, que había sido necesaria en el anterior gobierno de coalición, pasó a ser inútil en a nivel aritmético en el Parlamento.

Su último movimiento político: crear la fundación Igualdad Iberoamericana , que presidirá y con la que, en un principio, no se presentará a ningunas elecciones.

Los ‘cara a cara’ Sánchez-Feijóo en el Senado

No es el Congreso, pero ahí tenía la oportunidad de confrontar con el jefe del Ejecutivo.

No han sido muchas, pero las veces que ha ocurrido no han sido precisamente tragos agradables para el presidente del PP. Más bien, lo contrario.

Ley Trans, un avance que provocó tensiones en el PSOE

España organiza la cumbre de la OTAN

Se rompe el Govern en Cataluña

El PP rompe la negociación

La polémica ley del ‘sólo sí es sí’

Pese a que la Fiscalía General instó a que no se hiciese, el Supremo ha asegurado en la sentencia del ‘caso Arandina’ que tiene que aplicar sí o sí la pena más baja.

La crispación en el Congreso

Pablo Iglesias contra Yolanda Díaz

Todo porque, según Iglesias, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no fue lo suficientemente contundente en la defensa de su compañera de Gobierno, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras las críticas de la derecha a la ley.

“La cacería de esta semana confirma que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido”, escribió en Twitter Iglesias junto a otras dos “lecciones” que extraía de la polémica: “la degradación creciente de buena parte del periodismo” y “que la derecha judicial es un actor político”.

La cacería de esta semana confirma 3 cosas: 1) La degradación creciente de buena parte del periodismo 2) Que la derecha judicial es un actor político 3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido

Días antes, desde los micrófonos de la SER , Iglesias acusó a Sumar, la plataforma política de Díaz, de no dar “la misma generosidad” que recibe de Podemos, y puso el ejemplo del acto de Valencia, organizado por Compromís, en el que Yolanda Díaz compartió escenario con, entre otras, Mónica García (Más Madrid) y Mónica Oltra.

En ese sentido, Iglesias pidió “respeto” para Podemos y sus militantes y lanzó este mensaje a Díaz: “Compañera te hemos hecho vicepresidenta, te hemos hecho ministra. ¿Por qué no está Ione Belarra a tu lado? Respétanos. Lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo es histórico, gracias a que existió un partido que te defendió como ministra de trabajo, que no fue el tuyo, sino Podemos”.