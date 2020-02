“Chiquillo, ¿dónde ibas tú ayer tan deprisa?”, me preguntó la panadera mientras me despachaba dos gallegas pequeñas. Y, sin dejarme responder, me explicó que limpiaba ella las cristaleras del establecimiento cuando me vio precipitarme a toda prisa por la acera de enfrente. “Me quedé loca... Quise saludarte, pero no me dio tiempo. Bueno, y el resto de la gente... se giraba y todo porque pensaba que te ibas a matar... Alguno casi se rompe el cuello, añadió. Y, claro, ¿cómo no se iba a sorprender si, al tener discapacidad, te enfrentas cada día a los 3.000 vallas... ¡por dónde vayas!

Como entonaría un presentador de informativos, este suceso acaeció en la capital de Andalucía, pero acontecimientos similares se pueden observar a lo largo y ancho de nuestro planeta. Por ejemplo, acudía a mi trabajo en la calle Almansa de Madrid, encarando con avidez Bravo Murillo, y la gente se abría a mi paso con estoicismo, hasta que un hombre decidió expresar su sentir con un “Si es que va demasiado rápido”. El otro día en mi pueblo, Navalcarnero, un señor se fijó en mi paso largo, a la par que firme, y no pudo controlar una exclamación: “¡Jódele al ciego!”.