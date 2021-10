Los 40 segundos de Mónica García contra Ayuso que cuentan los 'me gusta' por cientos

Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha protagonizado este jueves un momento que está dando mucho juego en Twitter con un ataque de 40 segundos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García ha exigido a la dirigente del PP que pida perdón “por insultar a las mujeres que abortan y a los inquilinos” en El Programa de Ana Rosa y le ha insistido en que la patria “son los desfiles cotidianos diarios discretos de la gente que cuida”.

En concreto, Ayuso afirmó que hay 150.000 viviendas vacías porque “a los ciudadanos no se les da confianza”. “Entonces, yo tengo una vivienda vacía y no se me ocurre ponerla en alquiler, porque cuando no me la okupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda y cuando no me destrozan la casa”, dijo.

En cuanto al aborto, aseguró: “Esto es una decisión que se hace una vez, no cada cuatro veces que hacen muchas mujeres, que no es una festival de la libertad. Tenemos que ir al menor aborto posible porque muchas veces las mujeres son empujadas a ello y muchas veces es: venga, me lo quito de encima”.

“No son los primeros ni los últimos insultos, por cierto. Las personas que hacían cola en las colas del hambre eran ‘mantenidos subvencionados’, los sanitarios somos ‘unos ladrones y unos boicoteadores’, los ecologistas ‘queremos volver a las cuevas’, el resto de comunidades fueron ’inútiles porque no sabían vivir a la madrileña en plena pandemia. Y una servidora es 'una pija con la boca mustia y con tirabuzones”, ha dicho García, en referencia a algunas de las frases de Ayuso en los últimos meses.

“Y así es un largo etcétera de insultos con sindicatos, progresistas, colectivos LGTBI, feministas, presidentes, papas. Luego dirá que es que es la izquierda la que colectiviza, pero es que usted está haciendo el colectivo mayor de España: el de las personas insultadas por Ayuso”, ha rematado la portavoz de Más Madrid en un momento que en apenas una hora superaba ya los 1.000 ‘me gusta’.