Los 5 datos que sacan los colores a España sobre las personas con discapacidad

Este viernes 3 de mayo se celebra por primera vez el día nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La Fundación Once ha aprovechado la ocasión para dar a conocer los resultados de un informe en el que evalúan la situación de estas personas en el mercado de trabajo.

Solo uno de cada 4 personas con discapacidad en España se encuentra trabajando. Además, el 17,4% de los ocupados con discapacidad (83.604 personas) está contratado en un centro especial de empleo. El 70% de la plantilla de estas empresas está constituida por personas con discapacidad igual o superior al 33%. El grupo ONCE tiene 41.138 personas con discapacidad en plantilla.

Las condiciones laborales de las personas con discapacidad no son buenas. Por ejemplo, los salarios son un 17,1% inferiores a los de las personas sin discapacidad. Además, el 90,1% de los contratos de este colectivo son temporales.

La recuperación todavía no ha llegado a muchos hogares españoles. Uno de cada cuatro españoles (el 24,4%) se encuentra en riesgo de pobreza.

El 5,1% de la población con discapacidad en esas edades (94.300 personas) no posee ningún tipo de estudios. La brecha aquí con el resto de la población es muy grande, ya que esto solo le ocurre al 0,4% de las personas sin discapacidad.

5. Siete cada 10 trabajadores españoles no conviven con personas con discapacidad

Todas las empresas españolas que tengan una plantilla de 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de sus asalariados sean personas con discapacidad. Esto no siempre se cumple.

La Fundación ONCE denuncia que el 70% de los trabajadores en España trabajan en entornos no inclusivos con las personas con discapacidad. “Siete de cada 10 trabajadores que están en esas empresas de 50 o más trabajadores, que deberían cumplir esa cuota, están en entornos que no incluyen a personas con discapacidad”, apunta Lobato.