Los 7 mejores trucos para ahorrar una pasta en tu próximo viaje

Todos tenemos ese típico amigo, conocido o pariente que siempre encuentra viajes a mitad de precio. El que dice que se fue a Japón diez días por menos de lo que te costó a ti el fin de semana en La Manga. Que cuenta que una vez le apetecía una pizza y le salió más barato el vuelo de ida y vuelta a Italia que llamar al Telepizza. ¿Es probable que exagere, que mienta más que hable? Sí. Pero ¿es verdad que tú podrías gastar menos en tus viajes si te organizaras mejor? También. Desde Expedia.es te traemos algunos de los secretos mejor guardados para ahorrar en tu próximo viaje.

Apunta:

1. No te pases de tarde (ni de temprano). Que los precios de los vuelos van subiendo según se acerca el día lo sabemos todos. Y aunque existen leyendas urbanas de vuelos baratísimos a última hora, son como las meigas, haberlos, haylos, pero nadie los ha visto… La duda, entonces, es ¿exactamente con cuánta antelación conviene reservar? Pues parece ser que el número mágico es ¡tres semanas!. Según un estudio de Expedia Group y la Airlines Reporting Corporation (ARC), que analizaron más de mil millones de datos de viaje, este es el periodo en que los vuelos son más baratos. ¡Habrá que comprobarlo!

2. El mejor día para comprar un vuelo es el domingo. Sí, según la misma investigación, los billetes de avión más baratos se reservan durante el fin de semana. Y puedes ahorrar hasta un 36%. Además, qué mejor plan para evitar el típico bajón del domingo por la tarde que empezar a organizar tu próximo viaje. Olvídate de Netflix, ahora lo que se lleva es sofá, mantita y buscador de vuelos. Ojo, que hay una excepción: parece que, si vas a Nueva Zelanda, es mejor reservar un martes (por lo que sea).

3. ¡Convierte tus fines de semana en puentes! Todos los fines de semana se pueden convertir en puentes… Sal los jueves y vuelve los lunes. Los datos del análisis en cuestión demuestran que puedes ahorrar hasta un 10% en el vuelo si sales un jueves en lugar de otros días de la semana. Lo que sí que sale caro es volver el domingo, así que intenta prolongar tu estancia hasta el lunes. No sabemos si ahorrarás o no, pero tendrás la excusa perfecta para marcarte un puentecito sin tener que esperar a un festivo.

4. Y el mejor día para reservar el alojamiento es el viernes. No nos preguntéis por qué, pero después de examinar el inventario de casi 900 000 alojamientos, Expedia llegó a la conclusión de que, al contrario que con los vuelos, las tarifas más bajas para los alojamientos se encuentran los viernes. Y, no solo eso, ¡el domingo es el día más caro para reservar alojamiento! Parece que se complica la cosa, pero no te líes: viernes, hotel. Domingo, vuelo.