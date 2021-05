Los 70 años de Ana Belén

Nunca imaginé, en aquella adolescencia de pueblo en la que descubrí a Ana Belén , que me acompañaría a lo largo de mi vida y que llegaría un día, en otro siglo, en el que la vería cumplir 70 años. Y no retirada de los escenarios, ni huida de los focos como una diva atormentada, sino más entregada que nunca a las tablas en las que Pilar —perdón, Ana— se liberó felizmente de Zampo.

Cuando me la encontré en los vinilos que había en casa de mis tíos, cantándole al hombre del piano y a un Brasil de músicas infinitas, las mujeres de 70 que yo había conocido no brillaban en lo público, ni ocupaban portadas, ni resultaban atractivas para la mayoría. Para mí, y para la sociedad de entonces, las que llegaban a esa edad tenían más que ver con las abuelas cuidadoras y resignadas, con las señoras de moño bajo y muchos silencios, con las solteronas que se habían quedado para vestir santos o con, en el mejor de los casos, mujeres solas que habían pagado un alto precio por su independencia.

No obstante, en mis sueños de adolescente dubitativo, Ana era alguien sin edad, una voz lejana y cálida que, sin embargo, yo creía que cuando salía de su garganta se dirigía solo a mí. Una mujer que pisaba fuerte y que, sin saberlo entonces, me ayudaba a entender que la imaginación es el alma de la vida y que, cultura mediante, no importan los años, ni las canas, ni las fragilidades del cuerpo.

Fui creciendo, y a golpes de vida me fui convirtiendo en el macho disidente que ahora soy, tan vulnerable como imperfecto. Ana continuó colándose por las rendijas de mis ventanas, entre las páginas de mis libros, en cada pliegue de esos que en mi piel me iban marcando el tiempo y la respiración. La seguí en conciertos, estrenos y homenajes. La esperé a la puerta de los teatros y me colé en su camerino. Sentí que mi aliento era parte del suyo cuando la veía abanderando causas en esta nuestra España camisa blanca de la esperanza. La adoré en sus errores y la comprendí en su distancia de ser inseguro y quebradizo. Fiel a su promesa de no ser nunca un juguete roto. Para envidia de tantos y tantas a quienes cuesta entender que la suma de talento y trabajo comprometido suele dar como resultado la excelencia.