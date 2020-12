Los accionistas de PRISA destituyen a Javier Monzón como presidente

Cristina Arias via Getty Images

La junta general de accionistas de PRISA —empresa editora de El País y propietaria al 50% de El HuffPost— ha aprobado este viernes la destitución de Javier Monzón como presidente del grupo, un cargo que ostentaba desde el 1 enero de 2019.

Así lo ha comunicado la empresa Promotora de Informaciones S.A. en una información privilegiada —anteriormente conocido como hecho relevante— remitida este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El HuffPost, edición española del medio estadounidense HuffPost, está participada al 50% por PRISA Noticias, la unidad de negocio del grupo PRISA dedicada a los medios de comunicación que engloba otras marcas informativas como El País, As y Cinco Días, entre otros.

La reunión de la junta de accionistas de PRISA se ha celebrado de manera virtual, debido a las restricciones decretadas por las administraciones públicas para contener los contagios de la pandemia del coronavirus.

La propuesta del cese de Monzón no formaba parte del orden del día de la junta de accionistas, cuyo principal cometido era la aprobación de la venta de Santillana España al grupo finlandés Sanoma.

Sin embargo, el fondo de inversión Amber Capital, el principal accionista del grupo al controlar el 29,84% del capital, ha solicitado la inclusión de este punto en el orden del día. Amber considera que Monzón no compartía su estrategia de dividir el grupo en dos áreas de negocio diferenciadas: medios de comunicación y educación.

El secretario del consejo de administración ha leído las razones del fondo para cesar al presidente del grupo. “Javier Monzón no comparte claramente esta visión estratégica, por lo que Amber considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo. No podemos seguir confiando en quien pretende ejecutar una estrategia que consideramos contraria a los intereses sociales y de los accionistas”, ha asegurado en la junta de accionistas.

Una mayoría de accionistas ha apoyado esta propuesta para destituir al presidente del grupo. El cese de Monzón se ha aprobado con el voto a favor de un 52,2% de la junta de accionistas y la oposición de un 46,1%.

Los accionistas que han apoyado el cese de Monzón como presidente del grupo representan aproximadamente el 44% de las acciones de la empresa. Entre ellos, se encuentran Amber Capital y Telefónica. En cambio, los que han defendido la continuidad de Monzón ostentan el 39% del capital del grupo.

Además del cese de Monzón, la junta de accionistas ha aprobado la venta del negocio de Santillana España a la empresa finlandesa Sanoma por un importe de 465 millones de euros, entre otras cuestiones.