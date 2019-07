Los actores de 'American Pie' se reúnen 20 años después: así eran y así son

American Pie es la saga comedias adolescente por excelencia de toda una generación. La obsesión de Jim, Stifler, Finch y compañía por el alcohol, el sexo y la juerga en general, sus episodios de torpeza y sus aventuras con Nadia, Jessica, Michelle y Vicky son recordadas por todos aquellos a los que le dejaban (o ya podían) ver algo un poco subidito de tono del 99 en adelante.

La serie incluye cuatro cintas, estrenadas en 1999, 2001, 2003 y un especial llamado El reencuentro, en 2012. Con motivo del 20º aniversario de la primera, los siete protagonistas se han reunido este martes en el programa Entertainment Today, donde han echado la vista atrás y han recordado cómo fue para ellos ese precipitado salto a la fama internacional.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el cambio de los actores. A algunos el tiempo les ha pasado más factura que a otros y, seguramente, al verlos con su aspecto actual te hayas dado cuenta de que aparecen en otras series o películas.

¿No te suena haber visto a Jessica (Natasha Lyonne) con un uniforme carcelario en Orange is the new black? ¿Y a Michelle (Alyson Hannigan) pasar de casarse con Jim a hacerlo con Marshall en Cómo conocí a vuestra madre?