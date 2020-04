Los alquileres en España: un problema de difícil solución

Busà Photography via Getty Images

En las últimas semanas muchos economistas hemos estado metiendo presión sobre varios aspectos que, ante la batería de medidas propuestas por el Gobierno, considerábamos que, por el momento, no se estaban tocando ni metiendo en el paquete de ayudas. Unas medidas que, bajo el criterio de muchos, entre los que me incluyo, seguían siendo escasas ante las necesidades de una población que no se ajustaba a los requisitos establecidos por dichas iniciativas.

Entre esas medidas se tocó el tema de los ERTEs, recalcando que el 89% del tejido empresarial español se compone de PYMEs y autónomos. Tampoco nos dejamos la moratoria hipotecaria: el presidente desconocía que el peso promedio de la cuota hipotecaria en el país, en porcentaje de la totalidad del ingreso medio de la unidad familiar española, es del 30% y no del 35% exigido para acogerse a la medida. También han salido a colación aspectos como los autónomos, a los que se había dejado abandonados; así como, en última instancia, a los inquilinos, a los que, directamente, no se les ha mentado en estos paquetes de ayudas.

Y ahí es donde precisamente nos vamos a centrar, puesto que, las personas que pagan alquileres, pese a ser un colectivo más vulnerable que los hipotecados, dado que estos no suelen tener acceso a un crédito hipotecario por los escasos ahorros que poseen, siguen siendo los grandes olvidados -junto a los autónomos- en este escenario pandémico. Un escenario en el que, debemos recordar, nuestro presidente dijo que nadie quedaría atrás, pero que, ante la batería de medidas, ya estamos viendo que siguen existiendo aspectos y exigencias que, de no relajarse, dejarían a mucha gente atrás. Para hacernos una idea, a una quinta parte (20%) de la población española vive de alquiler.

En los últimos días parece que el Gobierno ha abierto el oído y ha comenzado a escuchar a los economistas. Y los ha escuchado en el sentido de que ya ha presentado una propuesta para solventar el tema de los alquileres. Una propuesta que, como su propio nombre indica, propone paliar los efectos negativos para los inquilinos con una moratoria en el pago de los alquileres, así como la prorrogación de los contratos, líneas de financiación y, por último, -aunque esto ya estaba planteado y aprobado- la prohibición de los desahucios.

Nuevamente, unas medidas que, sobre el papel, reflejan una gran batería de medidas que, por el momento, parecen ser precisas para contener la situación. Sin embargo, de forma casi inconsciente ya, los economistas hemos dejado de fijarnos en las medidas tal y como se plantean, yendo a la letra pequeña, donde realmente se puede observar la efectividad de estas ante la situación, así como las exigencias que, al igual que ocurre con otras medidas, se exigen para poder acogerse a estas ayudas, a estas herramientas paliativas.

En primer lugar, a simple vista ya observamos que, para empezar, las medidas muestran, de nuevo, una serie de generalidades que siguen sin concretar medidas efectivas para contener la situación. Y es que, ya de partida, la batería de medidas recoge una serie de cláusulas que, como ocurre en el caso de la moratoria, solo se aplicarán si esta persona reúne determinados requisitos.