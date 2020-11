Los alumnos de secundaria catalanes se tomarán ellos mismos la muestra para la PCR, con la ayuda de los profesores

Educadores y sanitarios han unido sis voces para criticar al Govern catalán por la decisión que los alumnos de instituto se tomen ellos mismos las muestras para las PCR, sin supervisión médica. Los sectores que este jueves han reaccionado en contra de la decisión de la Generalitat no son pocos: directores de centros, sindicatos de profesores, familias, enfermeros e incluso los técnicos de laboratorios.

El Departamento de Educación anunció el miércoles un cambio en los cribajes en los grupos burbuja de los institutos. Si hasta ahora los alumnos se dirigían a un centro de atención primaria o una un equipo sanitario se desplazaba hasta el centro, a partir de ahora se enviará al instituto un kit de muestras para que los alumnos de secundaria y postobligatoria se puedan tomar ellos mismos las muestras para la prueba PCR.

Se trata de un frotis nasal, menos invasivo y más sencillo que el test convencional porque no hace falta introducir el bastoncillo a tanta profundidad. Otra de las novedades es que el profesorado se encargará de guiar a los menores en el proceso y no habrá presencia de personal sanitario. Con ello, el Govern busca “liberar recursos de ámbitos donde la incidencia no es tan alta, como la escolar, para pasarlos allí donde son más necesarios”, justificó Educación.

El sector que más enérgicamente ha reaccionado es el profesorado. El sindicato mayoritario en la pública, Ustec, ha pedido a los docentes que se nieguen a supervisar las muestras y ha exigido que se contrate a más personal sanitario. “Ni los docentes, ni el personal de atención educativa ni el personal administrativo, ni mucho menos el alumnado, disponen de la formación sanitaria necesaria para hacer una prueba invasiva de estas características”, incide Ustec.