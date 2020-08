Los anticoagulantes pueden reducir la mortalidad del covid-19 en un 50%

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Un sanitario atiende a un paciente en la UCI

La medicina sigue buscando remedios para frenar la letalidad del coronavirus. Un estudio dirigido por el cardiólogo español Valentín Fuster recoge la utilidad de los anticoagulantes para mejorar la supervivencia de los enfermos en casi un 50% de posibilidades y reducir las opciones de ser intubado en un 30%.

El trabajo, publicado por el medio de referencia médica Journal of the American College of Cardiology (JACC), evaluó los registros médicos electrónicos de 4.389 pacientes positivos para covid-19 ingresados en cinco hospitales entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020.

El nuevo estudio analizó seis pautas de anticoagulantes, de las cuales la heparina de bajo peso molecular terapéutica y profiláctica y el apixaban terapéutico lograron los mejores resultados, señala el CNIC. Los pacientes que recibieron tanto una dosis “terapéutica” (completa), como “profiláctica” (más baja de anticoagulantes) “tuvieron cerca de un 50% más de posibilidades de supervivencia y, aproximadamente, un 30% menos de posibilidades de intubación que los que no tomaban anticoagulantes”, cuentan los investigadores.

De los individuos analizados, 900 (20,5%) recibieron una dosis de tratamiento completo de anticoagulantes; 1.959 (44,6%) una dosis profiláctica más baja de anticoagulantes, y 1.530 (34,5%) no tomaron. Los datos mostraron “una fuerte asociación entre los anticoagulantes y la reducción de la probabilidad de muerte intrahospitalaria”. Las dosis terapéuticas y profilácticas de anticoagulantes “redujeron la mortalidad en aproximadamente un 50%” en comparación con los pacientes que no los tomaron.

En general, 467 pacientes (10,6%) requirieron intubación y ventilación mecánica durante su hospitalización, pero el estudio apunta que los que tomaban anticoagulantes terapéuticos tenían un 31% menos de intubaciones que los que no recibían estos fármacos. Los que fueron tratados con anticoagulantes profilácticos tenían un 28% menos de probabilidad de ser intubados. La diferencia entre los dos grupos de anticoagulantes no fue estadísticamente significativa.

Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid, y del Instituto Cardiovascular Monte Sinaí de Nueva York (EEUU), señala que “este estudio observacional proporciona nueva información sobre el papel de la anticoagulación en el manejo de pacientes ingresados con covid-19 que confirmaremos con el estudio aleatorizado que hemos comenzado”.