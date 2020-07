Los antivacunas ponen en peligro la solución de la pandemia de COVID-19

sorbetto via Getty Images

La vacunación contra la COVID-19 (cuando tengamos vacuna) es una de las alternativas para hacerle frente, probablemente la más importante. Lo que no implica que si llega un tratamiento eficaz de los casos más graves no sea otra alternativa esencial.

El mejor ejemplo lo tenemos en el caso del SIDA, donde los tratamientos eficaces y asequibles llegaron mucho antes que la vacuna, que aún no existe. Gracias a ellos, la sobrevida y la calidad de vida de los casos tratados ha mejorado muy significativamente. Pero aún así, todavía tenemos una pandemia mundial de SIDA fuera de control en muchos países. Y seguimos esperando una vacuna como agua de mayo. Porque la vacunación, cuando ofrece una protección amplia y de larga duración, es la mejor opción.

Preocupante escepticismo vacunal

Convendría recordar que esas actitudes antivacunas son opiniones especulativas, no son datos, ni mucho menos información. Frecuentemente reflejan escepticismo frente al sistema en general y frente a los poderes públicos, ya sean autoridades sanitarias o establishment industrial farmacéutico. En este sentido, para crear desconfianza no se requiere necesariamente aportar nueva veracidad confirmada: basta con sospechas lanzadas al aire.

A la OMS le preocupa el asunto. Tanto que el escepticismo vacunal entró en la lista de sus diez prioridades sanitarias el pasado año. Tiene razones de peso. Sin ir más lejos, la eliminación de la polio es un objetivo de la OMS desde hace más de dos décadas. Posiciones antioccidentales en Afganistán y otras zonas controladas por el poder talibán frenaron las campañas de vacunación en estos países, donde se mantiene un cierto nivel de transmisión y de casos nuevos entre los individuos en poblaciones mal vacunadas. Desde estos focos han aparecido nuevos casos de polio importada en África y el sudeste asiático asociados a viajeros no vacunados.

Para colmo, en los últimos años hemos visto brotes de cientos de casos de sarampión en Europa y Estados Unidos, causados por bolsas de individuos mal vacunados –o no vacunados– que están protegidos parcialmente por el resto de las personas a su alrededor que sí están masivamente vacunadas. La circulación viral está presente y fatalmente acaba convirtiendo a las personas no vacunadas en casos en poblaciones que durante años no han tenido ninguno.