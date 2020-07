Los asintomáticos, caballo de Troya y clavo al que agarrarse

“En general, decimos que el 75% u 80% de los infectados van a tener una sintomatología muy leve o directamente, no van a tener síntomas”, señala David Bernardo, experto en Inmunología del Instituto de Biología y Genética Molecular del CSIC. “Hay que asumir que una parte no se ve y es muy difícil detectarla. Por eso el objetivo siempre es bajar al máximo posible el número de casos. Cuantas más personas con síntomas hay, también hay más personas sin síntomas y más contagios”, sostiene Macip.

La trazabilidad de esos contagios es otro de los temas que preocupa a Sanidad. Este mismo jueves, Fernando Simón admitió que, especialmente en Madrid, se desconoce el origen de parte de los contagios localizados en el ámbito familiar . “De un porcentaje no lo tenemos identificado. Algunos son casos importados, esos sí se identifican, y otros son secundarios dentro de la misma familia. En algunas familias no se tiene identificado ese origen inicial”, comentó el director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

“Hasta hace unos meses, se decía que las personas asintomáticas eran responsables de la mayor parte de la transmisión del virus. Estudios recientes señalan ahora que no serían los principales ‘contagiadores’, y que incluso puede que no sean infecciosos”, añade Bernardo, que cita como ejemplo el estudio nacional de seroprevalencia, que refleja que en algunos hogares una persona sin síntomas ha desarrollado anticuerpos y su pareja no, por lo que se asume que nunca le contagió el virus. “Lo cierto es que a día de hoy no sabemos cuál es el rol de los asintomáticos”, reconoce.

“No hay certezas al cien por cien”, concuerda el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu, profesor de Microbiología y ex director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. “Lo único seguro es que los asintomáticos existen, y ese es el gran caballo de batalla, porque no tenemos datos de si contagian en menor medida que el resto personas infectadas”, explica. “Es muy difícil detectarlos, y así es como se mantienen la mayoría de enfermedades infecciosas”, advierte.