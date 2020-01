Arrimadas dice que llamará a barones del PSOE y se la devuelven así

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La portavoz de Ciudadanos en el Congreso,Inés Arrimadas

La lideresa in pectore de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este jueves que llamará a los barones del PSOE. Quiere que frenen a Pedro Sánchez y le hagan recapacitar para que no se apoye en los diputados nacionalistas e independentistas en la investidura. Sin embargo, los socialistas no han tardado en responder: “Menos llamadas telefónicas [...] y más apoyar la investidura”, ha recriminado Susana Díaz en Twitter.

La expresidenta andaluza no es la única que ha reprochado a Arrimadas las quejas naranjas. El primero ha sido el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. “Lo tiene muy fácil. En vez de llamar tanto, que vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez y asunto resuelto”.