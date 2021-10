Los botellones ya existían antes; el problema va más allá

Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Botellón en la playa del Bogatell (Barcelona) por las fiestas de La Mercè, el 25 de septiembre de 2021.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, criticó este miércoles que “en algunos colectivos no hay percepción de riesgo”, cuando le preguntaron por las imágenes de botellones del fin de semana, que Darias consideró inapropiadas “desde el punto de vista sanitario”. “Las vacunas hacen su trabajo, pero por sí solas no pueden”, señaló la ministra.

Por su parte, las autoridades de los municipios afectados se han movido estos días entre las llamadas a la calma —“es un fenómeno minoritario que no tiene que preocupar”, dijo el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López—, la preocupación —el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, habló de “un fenómeno novedoso”—, la búsqueda de una explicación coherente a estos encuentros tan masivos —fin de las restricciones, fiestas locales, vuelta a las clases, ocio nocturno todavía a medio gas— y, sobre todo, la petición de responsabilidad a la población.

Desde el Ministerio del Interior, explican a El HuffPost que no hay datos que puedan demostrar que los botellones se han vuelto más violentos, simplemente porque “las estadísticas que elabora el Ministerio no recogen el ámbito donde se produce la comisión del delito (botellón, fiesta, rave, etcétera)”, apuntan.

Ubieto no considera, en cualquier caso, que haya aumentado la violencia de estos encuentros como efecto de la pandemia. El psicólogo entiende que en este fenómeno “se suele tomar la parte por el todo”, pero en su opinión es algo “más complejo”.

“Para ellos, un verano lo es todo: puede ser el momento en el que conozcan a la novia, en el que prueben la droga, en el que vayan por primera vez de vacaciones sin los padres”, comenta Ubieto. “Además, se les ha dicho que tienen que hacer las cosas al aire libre”, recuerda. Después de un año y medio sin verbenas, los botellones son vistos como la mejor opción de ocio, o incluso la única, teniendo en cuenta que muchos no pueden permitirse (o no quieren) pagar hasta 15 euros por copa en las discotecas.

Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images Botellón por las festividades de La Mercè en Barcelona.

Por último, el psicólogo apunta a un componente de “exclusión social” entre los participantes en estos altercados. Ubieto cita “casos de chicos muy jóvenes en riesgo de exclusión social”, que no tienen mucho que perder y, “una vez ahí en el mogollón, quieren sentirse los ‘reyes de la noche’”.

Otro factor es el “efecto multitud” que, por un lado, da “un plus de satisfacción” al ser parte de un grupo grande y, por otro, aporta una sensación de “cierta impunidad”. A mucha gente le ha llamado la atención cómo muchos de los jóvenes, que no participaban en estos disturbios, tampoco se apartaban o intervenían para tratar de frenarlos, sino que sacaban su móvil y se limitaban a grabar. Ubieto explica esta reacción como algo habitual que “nos ocurre al resto cuando observamos la violencia: miramos horrorizados, pero al mismo tiempo fascinados”, dice.

Ferran Giménez sostiene que hay “un malestar juvenil muy, muy grande”, debido a una ruptura entre las expectativas de los jóvenes y la realidad con la que se encuentran : una elevada tasa de paro, ofertas laborales precarias, barreras de acceso a la Universidad por el alto coste de las tasas o a Formación Profesional por falta de plazas, y una situación de no emancipación por los alquileres disparados.

Centrándolo en el aspecto sanitario, Ferran Giménez lamenta que las autoridades no cuestionen tanto el hecho de que hay “un consumo de riesgo de alcohol y otras sustancias” que, por otro lado, no sólo se da en los botellones sino, en general, en la mayoría de contextos de ocio. “Muchas generaciones hemos aprendido a socializar en este modelo de ocio, y vemos que para la mayoría no acaba bien”, apunta el sociólogo.

Como especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Mario Fontán también reconoce que lo que más le inquieta de los botellones no es el riesgo por covid. “Evidentemente, en un macrobotellón pueden surgir casos, pero desde un punto de vista de la salud pública me preocupa más por el alcohol y cómo nos relacionamos con él”, apunta.

Sanidad calcula que los españoles empiezan a beber, de media, a los 14 años. Según datos de la Encuesta sobre uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, uno de cada cinco jóvenes de entre 14 y 18 años se emborracha cada mes, y uno de cada tres bebe cinco o más copas en 2 horas. En cuanto a los adultos, un 13% de los españoles toma alcohol cada día.

Una “doble moral”, como si los adultos no bebieran “en cantidades problemáticas”

“Se juzga mucho a los jóvenes, igual que se ha hecho durante toda la pandemia, como si la gente adulta no consumiera alcohol en cantidades problemáticas”, plantea Fontán. La única diferencia, según él, es que los adultos lo consumen “de otra manera, en contextos no sólo aceptados sino promocionados socialmente”. Este epidemiólogo considera que hay “una doble moral”. “Da la impresión de que irse de botellón es malo, pero quedar en una terraza a beber cervezas y gin-tonics durante cinco horas está bien”, critica Fontán.