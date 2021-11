Los buenos sentimientos.

Imaginaba que el horror máximo que habían sufrido los nipones en su propia carne les habría vacunado contra la barbarie; incluso sus fuerzas armadas tienen prohibido por ley actuar en ningún caso que no sea de estricta defensa, pero la dura lección del pasado no les ha librado de mantener en su ordenamiento jurídico la repugnante venganza. Y me he enterado de tal atrocidad al leer, hace muy pocos días, que dos reos han denunciado al gobierno japonés por la norma que insiste en avisar al interesado de la fecha de su ejecución la misma mañana del día en que va a tener lugar.