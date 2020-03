Los carteles de hace 100 años que bien servirían para advertir del actual coronavirus

Como este, otros muchos carteles bien podrían haber sido diseñados por los principales gobiernos actuales. El usuario Molinos ha compartido cuatro de ellos.

Por ejemplo, en uno se utiliza la expresión “coughs and sneezes spread diseases, trap the germs in your handkerchief”, lo que traducido significa que “toser y estornudar propagan enfermedades, atrapa los gérmenes en tu pañuelo”.

Otro, con un formato de noticia y una imagen con mucha gente en poco espacio, anuncia que las multitudes generan contagio, mientras que el comité ejecutivo del ferrocarril planteaba la pregunta de si era necesario el viaje.

El departamento de salud de Nueva Zelanda también distribuyó uno muy representativo. En la imagen, como si se tratara de una bolera, se ve a un hombre estornudando bacterias que tumban otras personas bajo el lema de mantenlo porque podría ser gripe.