Los centros de reclutamiento, el último blanco de la indignación rusa

“Lo que ha pasado no me entra en la cabeza. Me avergüenza que esto esté pasando en un momento en el que deberíamos estar unidos. No debemos luchar entre nosotros, sino contra las verdaderas amenazas”, ha apuntado el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, que ha dado orden “para que se refuercen las medidas de seguridad”. “Pido a todo el mundo que mantenga la calma”, ha subrayado.