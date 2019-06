Los 7 puntos que resumen los 5 años que vivimos peligrosamente en Bruselas

CESAR MANSO via Getty Images

CESAR MANSO via Getty Images Miguel Arias Cañete celebra su victoria en 2014.

La división se disparó en la asamblea ciudadana del partido, conocida posteriormente como Vistalegre 1 , que separó en octubre de 2014 a la delegación europea de Podemos en dos bloques. Iglesias y González, junto con Errejón y Bescansa, se alinearon en el equipo Claro que Podemos y se enfrentaron a cara de perro al equipo Sumando Podemos, donde se encuadraban Pablo Echenique, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez. “El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto” , advirtió Iglesias al inicio del cónclave.

Poco tiempo después, Francisco Sosa Wagner abandonaba UPYD y su acta en octubre de 2014 tras ser relegado como portavoz de la formación magenta tras su distanciamiento con Rosa Díez. Y no fue el único miembro de este partido en irse: Fernando Maura abandonó un año más tarde para presentarse a las elecciones generales con Ciudadanos.

La legislatura europea ha sido muy convulsa. No suele ser habitual que un eurodiputado renuncie al escaño. Tiene poderosas razones para quedarse: cada miembro del Parlamento Europa cobra un sueldo de 8.757,7 euros al mes (a los que habría que descontar unos 2.000 de impuestos) y otros 4.513 euros de dietas para gastos de oficina, entre otras ventajas.

Ho New / Reuters

Ho New / Reuters Francisco Sosa Wagner, eurodiputado de UPYD.

Al igual que ocurriera con la pelea entre UPYD y Cs, la irrupción de Podemos llevó a Izquierda Unida a sufrir un terremoto interno. La coalición de izquierdas se rompió en dos corrientes ante la pregunta de si debían aliarse con los de Pablo Iglesias o no. También se dividió su delegación en el Parlamento Europeo: Paloma López y Ángela Vallina se alistaron en el sector crítico, cercano a Cayo Lara y al alcalde de Zamora, mientras que Marina Albiol y Javier Couso eran más afines a Alberto Garzón.

Solo Maite Pagazaurtundúa permaneció fiel durante los cinco años a las siglas del partido que fundó Rosa Díez. UPYD solicitó sin éxito la devolución del acta en marzo de 2017 a los cuatro restantes, que continuaron como independientes, al considerarlos tránsfugas. No lo logró, pero se cobraría esa infidelidad a la hora de elaborar las listas.

No serían los únicos en abandonar las filas magentas. La escritora Teresa Giménez Barbat —que sustituyó a Maura— se integró directamente en la delegación de Ciudadanos Europeos desde su llegada en noviembre de ese año. También Beatriz Becerra daría portazo en abril de 2016.

La delegación de Podemos no fue la única con momentos de tensión. UPYD vivió un auténtico drama en Bruselas . Tras la marcha de Sosa Wagner, el consejo de dirección de la formación expulsó a Enrique Calvet y Fernando Maura en abril de 2015 acusándoles de trabajar para el partido de Albert Rivera, que empezaba a subir en las encuestas.

En cualquier otro país, el partido político de turno hubiera hecho campaña para llevar a Pilar del Castillo a un cargo importante, incluso meterla en la carrera hacia la presidencia de la Comisión Europea. El eslogan ya estaba hecho: “la mujer que acabó con el roaming”. No habría sido ninguna locura llevar a cabo una operación así. Los liberales de ALDE han hecho eso mismo con la comisaria Margrethe Vestager , vendiéndola como la mujer que lucha contra Google, a pesar de que su partido (Radikale) no formaba parte del Gobierno de Dinamarca y que eso complica su elección. Sin embargo, el PP estaba ocupado en sus líos internos como pensar en Europa. Afortunadamente, del Castillo seguirá como eurodiputada otra legislatura tras ser elegida este 26-M.

Las formaciones independentistas optaron por volver a visibilizar las consecuencias del proceso independentista en las elecciones europeas: el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont encabezaría la lista de Lliures per Europa (Junts per Catalunya) y el presidente de ERC, Oriol Junqueras , lideraría la coalición Ahora Repúblicas , a pesar de estar en prisión preventiva.

El PSOE también renovó mucha la lista: solo repitieron 7 de los 14 eurodiputados. Entre los nombres más sonados, Ferraz excluyó a Elena Valenciano , José Blanco y Ramón Jáuregui . No se valoró su trabajo en Bruselas, solo se tuvo en cuenta su apoyo a Susana Díaz durante el proceso de primarias. La lista la encabezaría Josep Borrell , ministro de Asuntos Exteriores, que podría convertirse en un alto cargo en las instituciones europeas.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Los nueve cabezas de lista a las elecciones europeas de los partidos con representación en el Parlamento Europeo.

6. Los 54 elegidos desembarcan en Bruselas

Llegó la noche electoral del 26 de mayo de 2019 y estos fueron los resultados:

PSOE: 20 eurodiputados (+1 en caso de Brexit).

PP: 12 eurodiputados(+1 en caso de Brexit).

Ciudadanos: 7 eurodiputados (+1 en caso de Brexit).

Unidas Podemos: 6 eurodiputados.

Vox: 3 eurodiputados.

Ahora Repúblicas (ERC, EH Bildu y BNG): 3 eurodiputados.

Lliures per Europa (Junts per Catalunya): 2 eurodiputados.

Coalición por una Europa Solidaria (PNV y CC): 1 eurodiputado.

El PSOE arrasó en los comicios esta vez, al lograr en torno al 33% de los votos y 20 eurodiputados, que ascenderán a 21 cuando se produzca el Brexit. Los socialistas españoles conforman la delegación más numerosa del grupo socialdemócrata (S&D), lo que ha motivado que Iratxe García aspire a presidirlo.

El PP sufrió una importante caída, al quedarse con el 20% de los votos y solo 12 eurodiputados, cuatro menos que en la anterior legislatura. A pesar de este traspiés electoral, Esteban González Pons ha sido reelegido vicepresidente del grupo popular (EPP) y cuenta con muchas papeletas para suceder a Manfred Weber al frente de los populares europeos, si este se convierte en presidente de la Comisión o del Parlamento.

Ciudadanos logró el 12% de los votos y 7 eurodiputados, por debajo de sus expectativas. Estos se integran en el grupo liberal (ALDE), que ahora se llamará Renovar Europa, tras sumar a los eurodiputados de la formación de Emmanuel Macron. Luis Garicano será previsiblemente vicepresidente de este grupo.

Unidas Podemos se hizo con 6 eurodiputados, los mismos que logró IU hace cinco años. De ellos, cinco se unen al grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL), mientras que Ernest Urtasun retorna al grupo de Los Verdes/ALE, que le han elegido como vicepresidente.

Vox se pegó un batacazo en los comicios europeos, al solo cosechar el 6% de los votos y 3 eurodiputados. La formación ultraderechista ha solicitado integrarse en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde están los tories, los ultras polacos y los nacionalistas flamencos.

Ahora Repúblicas se hizo con 3 eurodiputados, aunque el Tribunal Supremo ha denegado a Oriol Junqueras la petición para salir de la cárcel a recoger el acta. Los dos representantes de ERC se adscriben al grupo de Los Verdes/ALE, mientras que Pernando Barrena, de EH Bildu, se integra en la izquierda.

La gran incógnita de la noche era Carles Puigdemont, que logró su añorado escaño, gracias a la coalición Lliures per Europa, que se hizo con dos eurodiputados. Aunque previsiblemente el expresident no podrá ejercer como eurodiputado, ya que tendría que volver a España para recoger el acta, lo que podría implicar su detención. Todavía no se sabe a qué grupo irán.

Finalmente, el PNV sí revalidó su presencia en Bruselas dentro de la Coalición por una Europa Solidaria. La eurodiputada Izaskun Bilbao repite en el grupo liberal.

El BOE publicó el pasado viernes el listado de los 54 eurodiputados electos: