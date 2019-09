Todos los colaboradores que han pasado por 'El Hormiguero' sin pena ni gloria

El Hormiguero lleva 14 temporadas cubriéndose de gloria. Quién le iba a decir a Pablo Motos que seguiría en 2019 en el programa que arrancó en Cuatro en 2006 y que lo haría liderando el access prime time en Antena 3 . No hay nadie que le haga sombra en cuestión de audiencia. En otras cuestiones, su peor enemigo es él mismo .

Ha conseguido entrevistar a estrellas internacionales a las que no se ve habitualmente en platós de televisión de España y que solo aparecían de promoción en las piezas de los telediarios. Algunos hasta se han vuelto recurrentes, a veces en exceso (Hola, Will Smith).

Seguro que tanto habitual de la alfombra roja ha hecho también que otros no se lo piensen para decir sí a una colaboración en el programa, aunque no supiesen que estaban aceptando una sección de lo más absurda e indeliberada. De hecho, algunas son indefinibles... No podemos concretar qué hacían ciertos famosos en el espacio de Motos.