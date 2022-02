Los consejeros de Madrid defienden que el contrato por el que cobró el hermano de Ayuso es "irreprochable"

Y a partir de ahí, pocas más explicaciones. “Sobre esa cuestión no hay nada que pueda saber”, ha logrado responder Fernández-Lasquetty preguntado sobre la comisión que recibió el hermano de Ayuso, ciñéndose a lo que afirma la presidenta madrileña y aseverando que legalmente no pueden saber nada sobre esa cuestión.

Los consejeros han explicado que en el contrato no aparece el nombre de Tomás Díaz Ayuso en la factura “ni tendría por qué aparecer”, pero no han explicado si se contrató con Priviet para que no apareciera el nombre del hermano de la presidenta en el contrato. ”Él no influye en que el SERMAS cierre esa contratación con esa empresa”, ha dicho Ruiz Escudero, quien ha asegurado que la compra de esas mascarillas “era una necesidad” en “momentos dramáticos” de la pandemia.