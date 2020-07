Los contagios por coronavirus siguen sin freno y suman 1.229 desde ayer

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Varios jóvenes, juntos y con mascarillas en una discoteca, uno de los focos de rebrotes en las últimas semanas

Como en los tiempos del confinamiento. No hay freno y España ya se mueve en los datos de contagios por coronavirus de primeros de mayo. Este jueves, Sanidad ha confirmado 1.229 nuevos positivos en un día, el pico más alto desde el 2 de mayo y un crecimiento de 76 casos con respecto a ayer.

El total de positivos ya se sitúa en 285.430 (casi 3.000 más que la actualización del miércoles). El balance oficial reconoce, también dos muertes en las últimas 24 horas y 10 en la semana previa, lo que deja el conteo de víctimas en 28.443.

Las regiones más afectadas se multiplican y son cinco las que superan el centenar de positivos confirmados por PCR, aunque Aragón continúa como la de peores cifras, con 352. Madrid, 225; País Vasco, 145; Cataluña, 121, y Comunidad Valenciana, 105, son las otras zonas con mayor grado de nuevos contagios.

El foco sigue, más allá de los datos del día, sobre Aragón y Cataluña. “En algunos puntos de ambas regiones hay transmisión comunitaria; no significa que no exista en otros puntos de España, pero a un nivel mucho menor”, ha señalado Fernando Simón, que ha descartado encontrarnos en una segunda ola. “Si esto lo es, no lo parece”.