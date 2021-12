Los cuatro retos de Marta Ortega al frente de Inditex

A pesar de que toma las riendas de una compañía solvente, reputada y rentable, a Marta Ortega no le faltarán retos a los que dedicarse en su nueva etapa profesional. Estos son algunos de ellos.

Transformación digital

Según los datos que presentó Inditex para el primer semestre del año, las ventas online aumentaron en un 36% con respecto a 2020 y en un 13% con respecto a 2019. Pero el impulso al canal digital por parte del grupo no es estanco, sino que el gigante textil apuesta por una integración total de las tiendas físicas y online. Una transformación que se aceleró por la pandemia y que Isla ha dejado encaminada para que culmine Ortega. Según los expertos, la hija del fundador adoptará una senda continuista para llevar las riendas de la empresa.

Reorganización en las tiendas

La reconversión verde

Si pensamos en moda rápida, Inditex es lo primero que se nos viene a la cabeza y el gigante del sector del fast fashion. En particular Zara, que actualiza sus colecciones dos veces por semana con nuevos productos y adapta su stock a las necesidades y gustos de los usuarios con una rapidez pasmosa. Por eso los planes de sostenibilidad de la empresa levantan el escepticismo de muchos expertos, que no ven compatible el respeto por el planeta con una producción y un consumo desmedidos. La clave de la sostenibilidad es consumir menos y mejor, no comprar tejidos de materiales reciclados, algo que choca con el origen de las firmas fast fashion.