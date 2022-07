Los curiosos términos en los que Vicente Vallés ha hablado del nuevo proyecto de Yolanda Díaz

Sobre la nueva formación de la ministra de Trabajo ha hablado en la edición nocturna de Antena 3 Noticias Vicente Vallés en estos términos: “Yolanda Díaz ha presentado esta tarde eso que ella misma ha calificado como su proceso de escucha, que no es otra que su plataforma electoral bajo el nombre de Sumar. Pretende recorrer el país durante seis meses y después anunciará oficialmente, eso es el previsible, su candidatura en las próximas elecciones generales”.

Para terminar, Vallés ha vuelto a repetir que en el acto no estaban los principales dirigentes de Podemos: “El acto de esta tarde es un caso inédito en las costumbres políticas habituales porque la protagonista ha llamado a las y los principales dirigentes de Podemos, no para animarles a acudir al acto, sino todo lo contrario. Para decirles que no acudan. Sin embargo sí ha querido que estuviera, por ejemplo, el Secretario General del Partido Comunista”.