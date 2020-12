Los datos de la vacuna de Pfizer con los que te tienes que quedar

Literalmente hasta ayer no hubo datos en profundidad sobre la vacuna de Pfizer frente al coronavirus , la primera en ser utilizada a gran escala en Occidente. Los expertos se quejaban de que la compañía farmacéutica sólo había publicado notas de prensa , no estudios científicos, pero este martes, 8 de diciembre, la población supo algo más.

No obstante, eso no quiere decir que con una dosis sea suficiente, ya que los datos no son del todo claros al respecto. Quedan varias incógnitas: por un lado, el análisis termina en noviembre, cuando Pfizer publicó su comunicado. Por otro lado, no se sabe durante cuánto tiempo la vacuna es eficaz.

Y, sobre todo, cabe recordar que este ensayo no permite saber si la vacuna impide coger el coronavirus y transmitirlo. El documento precisa que se consideró como caso confirmado cuando un participante del ensayo desarrolló síntomas parecidos a los del coronavirus y entonces se sometió a una prueba PCR. Por lo tanto, quedan fuera de esa lista las personas que pudieron contagiarse pero no desarrollaron síntomas.

En definitiva, aparentemente la vacuna protege frente a la enfermedad, pero por el momento no hay forma de saber si bloquea realmente la transmisión.

Los efectos secundarios

Antes de autorizar una vacuna, las agencias evalúan la seguridad del medicamento; es decir si presenta riesgos para la población.

En sus ensayos clínicos, Pfizer y Biontech han seguido con atención el estado de salud de los participantes, y han descubierto que la vacuna tiene algunos efectos secundarios (como la gran mayoría de vacunas) que, en general, resultan bastante frecuentes. El 84% de los pacientes del grupo vacuna refirieron sentir dolor en la zona en la que le pusieron la inyección; el 62% sintió fatiga, el 55%, dolor de cabeza, el 31% dijo sentir temblores y un 14% tuvo fiebre.

Estos efectos fueron severos para el 5% de los participantes, y fueron menos frecuentes en las personas de más de 55 años (una buena noticia, ya que son parte de los grupos prioritarios de vacunación).

Según los datos de Pfizer, sólo el 0,5% de los participantes tuvo efectos secundarios serios. Además, ocurrieron en el grupo vacuna y en el grupo placebo en una proporción similar, con lo cual con este ensayo es imposible deducir que la vacuna pueda causar efectos adversos graves.

No obstante, hay un pero. Si la vacuna produjera un efecto grave en una de cada 100.000 personas, no podría saberse, ya que en los ensayos clínicos ‘sólo’ participaron 40.000 personas. Por eso cuando empiecen las campañas de vacunación en los diferentes países habrá que seguir comprobando si se produce algún tipo de efecto secundario raro.

Y hay otro detalle más que se desprende de los documentos de Pfizer/Biontech y que preocupa en cierta medida. Entre el grupo de participantes que recibió la vacuna, se registraron cuatro casos de parálisis de Bell, una forma de parálisis facial que, sin embargo, no se detectó en el grupo placebo. No obstante, según precisa el documento desvelado por la FDA, esos cuatro casos “no representan una frecuencia superior a la que está prevista en la población general”.

En el mundo se producen cada año entre 15 y 30 casos de parálisis de Bell por cada 100.000 habitantes. En el grupo que fue vacunado se registraron 21 casos por 100.000 personas (4 pacientes de 18.801). Aunque cuatro de cada cinco personas afectadas por esta enfermedad se curan por completo, los especialistas inciden en que habrá que vigilar de cerca la relación entre esta afección y la vacuna.

Este artículo ha sido adaptado de la edición francesa del HuffPost.