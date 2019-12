Los 17 detalles en los que te tienes que fijar del anuncio de E.T. y Elliot

E.T. ha vuelto. El extraterrestre más famoso de la gran pantalla regresó a casa por Acción de Gracias para reunirse de nuevo con su amigo Elliot. Los dos se han convertido en la sensación de la Navidad al protagonizar el nostálgico anuncio de la cadena de televisión por cable Xfinity , que en solo tres días supera los 11 millones de reproducciones en YouTube.

Cuesta no emocionarse al ver el spot en el que Elliot—ahora convertido en un adulto de 40 años, casado y padre de dos niños— y su amigo se encuentran en el jardín de casa y se funden en un intenso abrazo. Y resulta también complicado no dejarse invadir por la nostalgia al ver cómo le explica los cambios que ha experimentado el mundo desde 1982, año en que se estrenó la película de Steven Spielberg.

Lo que es más difícil es encontrar las referencias a E.T., el extraterrestre que se cuelan en los casi dos minutos de anuncio. El youtuber Johnny Awesome lo ha hecho por nosotros y ha recopilado en un vídeo los 25 easter eggs (guiños) del anuncio, de los cuales hemos seleccionado los 17 más llamativos. Aquí los puedes ver.

Los Easter Eggs del anuncio de E.T. y Elliot

La sudadera roja que llevaba Elliot (Henry Thomas) en la película la lleva ahora su hijo. La taza amarilla de su hermana Gertie (Drew Barrymore) la usa su sobrina. La nevera está decorada con la foto que se hicieron por Halloween en 1982. Y Elliot conserva como oro en paño el dibujo que hizo de E.T. en el colegio.

El director estadounidense, defensor a ultranza de que no habría secuela de esta historia para no arruinar la magia de la película original, no es ajeno a este anuncio. Según publica el medio especializado Deadline, aprobó la propuesta de la agencia Goodby Silverstein & Partners (responsable del anuncio) e hizo de asesor en el proceso creativo.