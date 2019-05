'Cuéntame cómo pasó' se nos va (para siempre)

A mí también me duele, pero hay que encararlo. Aunque 18 años crean una dependencia emocional enorme, es hora de enfrentarse a la realidad que nadie (y todo el mundo) esperaba: Cuéntame cómo pasó se acaba... PARA SIEMPRE. Volveremos a aquellos tiempos que ya nadie logra recordar y en la que otros ni habían nacido, la época en la que la serie no existía en La 1. Y aunque lo parezca, no hablamos de cuando TVE emitía en blanco y negro.