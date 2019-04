Los detectives de Twitter: este grupo de alumnos de la ESO se ha convertido en la 'pesadilla' de los famosos en redes

Entre los famosos a los que han respondido no solo se encuentran políticos. La lista cuenta con periodistas como Ana Pastor, deportistas del nivel de Iker Casillas, músicos de la talla de Melendi, youtubers líderes en internet, AuronPlay, y medios de comunicación. Nadie está a salvo de estos pequeños vigilantes de la ortografía.

Actualmente, la cuenta tiene más de 4.200 seguidores en Twitter y en Instagram su popularidad alcanza ya casi los 2.000, es decir, en total, más de 6.100, algo que en principio no esperaban y que está haciendo que la actividad de los alumnos sea mayor. “Viendo esta repercusión se implican más”, cuenta el docente.

“Les indicamos siempre el error de forma amable y respetuosa para dejarles claro que no se hace una crítica destructiva, sino todo lo contrario, queremos ayudar y aprender”, explica Galán.

Los alumnos corrigieron este tuit de Julia Medina: “Venga, voy a hacerlo por primera vez....”. Le advirtieron de un error en su mensaje: “Hola, somos un grupo de alumnos de 3° de la ESO, que intentamos eliminar las faltas de ortografía en las redes sociales. Cuando escribimos siempre hay que empezar con mayúscula, has puesto (venga), la forma correcta sería (Venga). Un saludo”.

Hola, somos un grupo de alumnos de 3° de la ESO, que intentamos eliminar las faltas de ortografía en las redes sociales. Cuando escribimos siempre hay que empezar con mayúscula, has puesto (venga), la forma correcta sería (Venga). Un saludo❤️. 1

La respuesta de la triunfita fue cortante: “Hola, hay alguna coma innecesaria en tu tweet”. Al poco tiempo tuvo que salir a erradicar el revuelo que se había generado: “Aclaro que me parece genial y necesaria la iniciativa de estxs niñxs. Solo he hecho una broma! No pasa ná!”.