Los diarios de un hombre con pensamiento machista

“Hay, en la mesa de la derecha, una mujer sola, muy fea, que lee. Si yo fuera machista (mi pensamiento lo es, yo no) diría: solterona”.

Héctor Abad Faciolince

Como he confesado públicamente –me remito a mi Autorretrato de un macho disidente–, mi estancia en Colombia fue una revolución que me sacudió por dentro más de lo que en su momento fui consciente. Ha sido después, con el paso de los años, cuando realmente me he dado cuenta de todo lo que supuso para mí estar en un país tan hermoso, y en el que la belleza –de sus gentes, de sus paisajes, de su cultura– ha estado y está siempre al borde del precipicio. Quizás fue en ese país donde empecé un proceso de revisión personal que me ha ido llevando al hombre que soy ahora. O, mejor dicho, al que intento ser. Desde entonces, cualquier latido que llegue de allá me sacude, me inquieta, hace que de alguna manera vuelva a pisar las calles de Medellín o el cerro de Monserrate. Era pues inevitable que un libro tan emocionante como El olvido que seremos me removiera los cimientos. Desde su lectura, no le he perdido la pista a su autor, Héctor Abad Faciolince, del que ahora, en este mes en el que intento evadirme de tanto virus que anda suelto, he leído sus diarios. Un libro cuyo título vuelve a jugar con el tiempo o, mejor dicho, con la percepción que tenemos de él. Lo que fue presente termina justamente en el momento en que el escritor concluye el libro sobre su padre, y mediante el cual trata de conjurar ese “olvido que seremos”, convirtiendo su novela en la mejor y más hermosa vindicación de memoria democrática que yo recuerde.

Yo, que también escribo diarios desde que era un adolescente, y supongo que como el mismo Abad apunta, para evitar las pesadillas y porque soy incapaz de escribir otra cosa, me he visto reflejado en muchas de las cosas que cuenta el escritor colombiano. Comparto con él pasiones como la lectura, la necesidad de escribir y, por supuesto, las dudas y a veces el proceso tenso y complejo que supone enfrentarte a la página en blanco. Me reconozco también en todo lo que cuenta, y en cómo lo hace, sobre su experiencia de la paternidad: “Para mi papá el gran problema de los hombres, de los varones colombianos, consistía en su incapacidad (estadística) de ser buenos padres, de ser padres como madres, es decir, padres para toda la vida, padres que no abandonan”. Y sí, estoy de acuerdo con él, solo se pueden tener hijos e hijas desde la irracionalidad.

En este sentido, me gusta que en sus diarios también haya espacio para reconocer los vicios, los pecados, las inseguridades, las flaquezas y los errores. No es muy habitual que los hombres, a diferencia de lo que siempre ha sido más frecuente en la literatura hecha por mujeres, nos pongamos delante del espejo y nos desnudemos, sin temor a que se vean nuestras miserias. En este libro, y es una de las cosas que más me gustan de él, también vemos las de Faciolince. “Yo no escribo para celebrar mis orgasmos, sino para conjurar mis impotencias”. Ahora bien, como en todo diario, hay un yo omnipresente que a veces se vuelve insufrible. Tal y como es ese mundillo literario que el colombiano recrea desde la ambivalencia que supone ser parte de lo que te jode.

