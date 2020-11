Los días próximos de Biden y Harris

Será interesante ver cuál es la política que siguen Joe Biden y Kamala Harris en relación con todo esto. Y más interesante todavía poder contestar la siguiente pregunta: ¿cuál va a ser el rol de los Estados Unidos en el mundo a partir de ahora? Seguramente la política de EEUU cambiará menos de lo que a muchos, y en particular a los europeos, nos gustaría, y no solo porque el trumpismo seguirá teniendo una influencia importante, aunque la división del país en dos, que ha empeorado con Trump, viene de lejos y la vida sigue: los republicanos con Mitch McConnell, su líder en el Senado a la cabeza, van a estar más pendientes de ganar los dos puestos de Georgia, que se van a dirimir en enero en la vuelta de las elecciones al Senado en ese estado, que de los litigios de Trump sobre las elecciones. Respecto a los cambios, si bien es cierto lo anterior, también lo es que ni los pronósticos más pesimistas niegan el regreso de los americanos a los acuerdos internacionales, el climático de París y el del desarme nuclear con Irán, y también la vuelta a algunas instituciones como la OMS. Sería de esperar que los cambios también alcancen a las relaciones de privilegio que ha mantenido Trump con Israel y Arabia Saudí, para retomar, entre otras, la lacerante cuestión de la actual ocupación y del futuro Estado palestino.

Trump ha perdido, pero el trumpismo se ha consolidado más allá del Partido Republicano, ha polarizado la sociedad americana y la global, y sus ideas van a seguir ahí. La capacidad distópica del trumpismo ha sido enorme, no solo en su país sino también en el escenario internacional: Brasil con Bolsonaro, en Latinoamérica, y la India con Modi, en Asia; en Europa también hemos sufrido el trumpismo con el apoyo al Brexit, y ahora el populismo continúa en los gobiernos de Hungría y Polonia. La política y los gobiernos populistas han sufrido un duro golpe y nos estamos moviendo hacia un clima populista que, aunque sin comandante en jefe, lo va a seguir poniendo todo muy difícil.

El relevo, como estaba previsto, plantea no pocas incertidumbres. La primera es la aceptación de los resultados con el anunciado rosario de recursos y, finalmente, el traspaso de funciones.

Mientras escribimos este artículo, Biden acaba de proclamarse nuevo presidente electo de los Estados Unidos, así que estamos por fin en el día después de Trump del que hablábamos en nuestra anterior entrega . El margen ha sido menor del previsto por las encuestas, pero no tan diferente del de otras elecciones presidenciales. Lo excepcional ha sido la enorme movilización del electorado, después de una presidencia atípica y convulsa.

La tecnología seguirá siendo un imperativo y merece unos párrafos aparte. Parece que en este ámbito el rival de los americanos, que ahora van en cabeza, siempre es un país del continente asiático. Ya fue así en la guerra comercial contra Japón en el siglo pasado. Y lo es también ahora, con China y USA confrontadas, dos astros separados por distancias siderales, pero con unas órbitas que se acercan en el desarrollo tecnológico, como Europa sabe bien, aunque rara vez se acerca a la esfera de los dos gigantes.

Y no es porque el camino hubiera estado especialmente escondido cuando la UE vivió su mejor época. Del retraso se han encargado los troyanos y los intereses contrapuestos que siempre han nublado los objetivos.

En el tema que estamos revisando, haciendo un balance de los últimos tiempos, la revolución digital ha coincidido con el ascenso de China. Se podría decir que ambas, el ascenso de China y la revolución digital, son dos de los fenómenos más importantes de nuestra época (William Janewey; Doing capitalism in the innovation economy). En un abrir y cerrar de ojos, China se ha subido al tren de la globalización y ha pasado de una economía familiar y rural, de una agricultura de subsistencia, a otra de vanguardia tecnológica, propia de una gran potencia, con un ascenso significativo en telecomunicaciones, inteligencia artificial y técnicas de vigilancia y desinformación digital. Por ahora también está bien situada en la carrera de las vacunas, y si los Estados Unidos continúan fuera de la OMS y renuncian a competir por su distribución mundial, China tendrá una oportunidad de oro para resarcirse de la pérdida de reputación que le ha ocasionado el origen chino de la pandemia y podrá colocarse como líder mundial para muchos países en Asia, África y Latinoamérica.