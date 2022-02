UPN exige a sus diputados que entreguen su acta tras votar contra la reforma laboral

El partido ha argumentado que la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es “absoluta e inaceptable”. Desde la formación navarra también se ha pedido disculpas al bloque socialista y aclaran que “lo sucedido no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios”.

“Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido”, han señalado a través de un comunicado en el que añaden que “se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo”.

La tranquilidad de Sayas y García Adanero

Con el voto en contra de UPN, los números para aprobar la reforma laboral en el Congreso no le salían la Gobierno. No obstante, por el error del voto telemático del diputado popular de Cáceres, la reforma laboral finalmente sí ha sido convalidada.

A su salida del hemiciclo, Sergio Sayas se mostraba tranquilo y rotundo con su decisión y descartaba sanciones por parte de su partido.

En un mensaje en Twitter, Sayas ha afirmado: “Votamos no a la reforma laboral. En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes. Somos sus representantes y a ellos nos debemos. Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro”.

Sayas, que perdió con Esparza las elecciones internas por el liderazgo de UPN, ha explicado que tanto su compañero como él han votado en contra “cumpliendo estrictamente” los estatutos del partido y que, por tanto, no teme futuras sanciones por haberse saltado la disciplina de voto marcada por UPN.

El diputado navarro ha subrayado que ninguno de los dos ha hablado con el presidente de UPN para comunicarles su posición, de la misma forma que Esparza, según aseguran, tampoco les ha llamado a ellos. “No nos llamó, y nosotros tampoco a él”, ha indicado.