Los diputados de Vox: un abogado de los Franco, exmilitares y hasta un hermano de Carmen Lomana

Nos parece que Vox es un partido muy nuevo, pero ya lleva cabalgando desde 2013. Lo que pasa es que sólo desde diciembre pasado toca poder, desde que entró en el parlamento andaluz. En abril accedió al Congreso y ahora, tras el 10-N, ha colocado 52 picas en la Cámara Baja, unos diputados fruto de los votos duplicados en estas nuevas elecciones.

Por eso en sus filas, en esas listas que ha costado llenar en no pocas provincias dada la novedad del fenómeno, hay de todo: gente como su líder, Santiago Abascal, que sabe bien de qué va ser político profesional, y gente que hasta ahora ha sido anónima, trabajando en lo suyo y sin relación con las instituciones. En la lista de diputados hay ahora exmilitares, amas de casa, mucho arquitecto y abogado (incluso uno de la familia Franco) y hasta un hermano de la popular Carmen Lomana.

Estos son los perfiles de algunos de esos parlamentarios que, en la nueva legislatura, serán tercera fuerza y tendrán un poder creciente en las comisiones o la Mesa del Congreso. A ellos les han votado 3,6 millones de españoles...

Santiago Abascal

Presidente de Vox y número uno por Madrid. Fue concejal y parlamentario autonómicos con el PP vasco, hasta que lo abandonó para fundar Vox en 2014. Se afilió al PP a los 18 años. El día que recogió el acta lo agredieron y se vio obligado a llevar escolta. Se alejó de su entonces formación por la “tibieza” de Mariano Rajoy con los independentistas, dijo. Aún así, tuvo tiempo para trabajar para Esperanza Aguirre, con quien fue director de la Agencia Autonómica de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid. Fue beneficiario de una polémica subvención de 183.000 euros como trabajador único de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. Nacido en Amurrio (Álava) en 1976, se licenció en Sociología por la Universidad de Deusto en 2003.

Javier Ortega Smith

Es el número dos por Madrid y tiene 51 años. Secretario general del partido, es uno de los rostros más conocidos, por dos razones: su presencia mediática, casi constante, y su participación en el juicio contra los políticos impulsores del procés en el Tribunal Supremo, donde su formación ejerció la acusación popular. Es también portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y diplomado por la Escuela Práctica Jurídica del ICAI-ICADE. Sus discursos contra las leyes de proyección a las mujeres contra la violencia machista son especialmente populares entre sus simpatizantes.

Iván Espinosa de los Monteros

Es el número tres por Madrid, lo que constata dónde está sin duda la fuerza de este partido. Es uno de los pesos pesados del partido. Vicesecretario de Relaciones Internacionales, fue portavoz parlamentario durante la anterior legislatura. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE, con un máster en The Kellog School of Management. Ha trabajado en Arthur Andersen, Schroders y Mckinsey. Ha fundado varias compañías en diversos sectores: televisión, internet, catering, editorial, textil, inmobiliario, etc. Justo en este último sector ha tenido polémicos negocios con su esposa y también dirigente de Vox, Rocío Monasterio.