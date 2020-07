Los dos insultos que Pablo Iglesias ha leído sobre Vicente Vallés: "No me puedo identificar con eso"

Pablo Iglesias ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha abordado el tema de la semana: los comentarios de dirigentes de Podemos, incluidos los suyos, sobre el periodista de Antena 3 Noticias, Vicente Valles.

Iglesias, que llamó a Vallés “presunto periodista” después de un comentario del periodista sobre el Caso Dina y las cloacas del Estado, ha asegurado que estos días ha leído cosas sobre el presentador que no comparte.

“He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado ‘cloaquín’... Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe que lo insulten en las redes sociales y que le digan de todo”, ha señalado el vicepresidente.

Iglesias ha asegurado que hay que “naturalizar” que en una democracia cualquiera que tenga presencia y responsabilidad en una empresa de comunicación está “sometido a la crítica y al insulto”. Teniendo el derecho, ha afirmado, de poder denunciarlo cuando se “vaya de madre”.

“Pero es normal que en una sociedad democrática se produzcan críticas. La crítica es una cosa normal y propia de las democracias”, ha reiterado Iglesias.