Los dos minutos de Ángel Gabilondo que maravillan en Twitter: "Debo retuitearlo"

“La democracia es la consideración de que los demás también importan, de que el otro es siempre otro, absolutamente otro, absolutamente otra, que el otro también piensa, que el otro también sueña, que el otro también llora. ¿O nos creemos que solo lloramos nosotros? El otro también desea, el otro también sufre, y el otro que sufre, desea y llora a veces no piensa como nosotros. Es más, casi siempre no piensa como nosotros”, prosigue Gabilondo.

El candidato del PSOE ironiza en ese momento al afirmar que ha encontrado ya a tantas personas que no piensan como él que ya duda de si él piensa como sí mismo.

“Durante mucho tiempo yo creía y quería que me quisieran. Y luego me di cuenta de que lo fundamental es aprender a querer, aprender a que los demás sean decisivos en tu vida. Y yo me siento vinculado a todos los madrileños y madrileñas, a todos los españoles y españolas absolutamente, a sus deseos y a sus búsquedas”, dice Gabilondo.

En este sentido, subraya que “desde luego” no excluye a nadie porque no piense como él: “Nuestro problema no es que no piensan como nosotros, nuestro problema es que nos quieren quitar el espacio para que podamos pensar, nuestro problema es que cuestionan el suelo mismo donde pisamos, nuestro problema es que nos quitan la posibilidad de vivir siendo diferentes. Nos impiden vivir en democracia, no quieren que vivamos en democracia, quieren anularnos ese espacio”.

Las palabras de Gabilondo han generado reacciones como estas: