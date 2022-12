Los dos minutos de Àngels Barceló sobre el Constitucional y el PP que se comparten sin parar

Barceló asegura que el organismo “ha consumado su ataque a la democracia” y que “la alianza entre la derecha política y la derecha judicial ya no tiene pudor en exhibirse”. Y resume la situación: “Los jueces conservadores paralizando el mecanismo que permita el desbloqueo del Alto Tribunal”.

Los magistrados no se inhibieron de la votación y votaron en contra de su propia recusación. Ni siquiera consideraron la posibilidad de abstenerse. Y, después ya entrada la noche, llegó la irrupción del Constitucional en la actividad parlamentaria, el Senado tenía previsto debatir y aprobar el jueves la reforma, validada ya en el Congreso”, recuerda.

Barceló no duda en asegurar que “los jueces conservadores del Tribunal se han colocado ya, definitivamente, fuera de la ley” y que “lo hacen en connivencia con el Partido Popular, que no solo lleva cuatro años bloqueando las renovaciones del Poder Judicial, sino que pretende seguir manejando los hilos de la Justicia, aunque su correlación de fuerzas no se corresponda a la realidad Parlamentaria”.