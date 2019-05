Estos dos vinos españoles valen 17 euros y han sido elegidos entre los 50 mejores del mundo

Ocho vinos españoles han sido premiados en los Decanter World Wine Awards, un prestigioso galardón que concede la revista británica Decanter.

De entre ellos, hay dos que destacan por su precio. Mientras algunos de los vinos seleccionados cuestan más de 400 euros, el Finca Azaya 2017, de Bodegas Valduero, se puede adquirir por 17 euros. El mismo precio que tiene el Gran Reserva El Coto de 2012, según se informa en la web de los premios.

En el Decanter World Wine Awards han participado 17.000 referencias procedentes de 57 países y de estos, solo 50 vinos han sido galardonados con el ‘Best in show’, ocho de ellos vinos españoles.

Para que un vino llegue a considerarse Best of Show tiene que superar exitosamente múltiples catas, realizadas por un total de 280 jueces provenientes de 30 países distintos, incluyendo 70 Masters of Wine y 23 Masters Sommeliers.

Estos son todos los vinos españoles premiados:

Lustau, Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos Del Castillo, Amontillado, Sherry.

Lustau, 30 Years Old V.O.R.S, Oloroso, Sherry. – hedonism.co.uk

Bodegas y Viñedos de Cal Grau, Les Ones Samsó, Not Applicable, Priorat, Spain 2015. Stockist: Moreno Wine, £59.95 – morenowinedirect.com

Bodegas Fillaboa, La Fillaboa 1898 Albariño, Rías Baixas, Spain 2010

Finca Azaya, Castilla y Léon, Spain 2017.

El Coto, Coto de Imaz, Gran Reserva, Rioja, Spain 2012.

Ramón do Casar, Nobre Treixadura, Ribeiro, Spain 2017

Torres, Grans Muralles, Conca de Barberà, Spain 2014