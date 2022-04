Los efectos de entrar a Twitter y que los cadáveres se crucen con los memes

Christopher Furlong via Getty Images

Christopher Furlong via Getty Images

“Una de las experiencias más extrañas del mundo moderno es seguir una guerra en redes sociales, porque el resto del contenido de esas plataformas no desaparece, sólo se mezcla con todo lo demás”. La frase es del cómico sudafricano Trevor Noah en su programa The Daily Show , pero resume bastante bien lo que siente cualquier individuo anónimo cuando entra estos días a sus redes, sean Twitter, TikTok o Instagram.

“La primera guerra en TikTok”

Tragedia y humor, el “cruce de dos ríos”

Llevándolo a la terminología psicológica, lo primero sería “el asunto real”, aquello que, de entrada, “no tiene sentido, no te esperas y te deja conmocionado”, es decir, “la guerra, la destrucción, la violencia”, explica Ubieto. Lo curioso es que, para tratar de entenderlo, “de digerirlo y de impedir que nos paralice”, una de las tácticas a las que recurre la gente es el humor. “Por eso cuando llegó la pandemia empezamos a mandarnos memes como locos”, compara Ubieto. “Es una manera de aliviar el dolor, de traducirlo en placer, según la tesis clásica de Freud”, señala. “El dolor lo tienes igual, pero, al menos, te ríes un poco”, ilustra el psicoanalista.

Banalización y desensibilización: los riesgos de estas “disonancias”

Pero igual que es una manera de aliviar el dolor y un esfuerzo por comprenderlo, la realidad a veces se desvirtúa en estas plataformas sociales. Según Ernesto Pascual, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UOC, las “disonancias de temas e imágenes” que experimentamos ahora en redes con la guerra en Ucrania ya se daban mucho antes de este conflicto. Lo que pasa es que “ahora se ha extremado, y puedes estar viendo los muertos en Ucrania al lado de un meme del bofetón de Will Smith ”, comenta.

“La disonancia en redes ahora se ha extremado, y puedes estar viendo los muertos en Ucrania al lado de un meme del bofetón de Will Smith”

Por eso surge el riesgo de que la forma de comunicar en redes produzca un efecto de “banalización” del conflicto entre la población, sobre todo en aquella que no se ve directamente afectada.

“Cada vez que la imagen se impone, hay un efecto de banalización”

El sociólogo David Redoli también apela al papel “clave” de los medios “tradicionales” para evitar que la información se “emponzoñe” y fomentar un “uso ético de las redes” en un momento crucial en el que, aparte de memes, cunden los bulos, la desinformación y el odio. “Hay que huir del sensacionalismo y de los reduccionismos”, defiende Redoli. “Eso será decisivo para que no nos desensibilicemos, aunque el riesgo es evidente”, admite.

Por otro lado, la repetición y la multiplicación de imágenes similares produce “una saturación”, apunta el experto, de modo que los dramas vitales al final acaban generando “indiferencia” en la población general, por muy duras que sean esas imágenes o esas historias. “Es una defensa física cuando uno está muy saturado”, explica Ubieto. “A medida que la crisis se va alargando, empieza a desaparecer del primer plano, porque la gente no puede resistir tanto tiempo eso”, dice.

Los impulsos “viscerales” que nos generan las imágenes

En el segundo de los casos, las imágenes de una Ucrania devastada, de una mujer embarazada herida o de una niña con la espalda escrita a boli por si se extravía o sus padres perecen en un ataque tendrán “un impacto”, pero no comparable al que sentirán quienes se vean directamente afectados por el conflicto.

“Sentimos empatía digital, pero esto no se suele acompañar de otros lazos más sólidos o reales”

La realidad, en la mayoría de los casos, es que no conocemos a esas personas ni su contexto, y que lo que sentimos es “empatía digital”, aquella que se genera “a través de imágenes y no se suele acompañar de otros lazos más sólidos, más reales”, apunta el experto. En el contexto de Ucrania, además, esta empatía está reforzada por el hecho de que las víctimas son europeas, lo cual “facilita que nos reconozcamos con ellas y reaccionemos”, algo que no sucedió de la misma manera con la guerra en Siria o con la reciente crisis afgana.