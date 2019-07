Los emigrantes, esos ciudadanos de segunda

Yo envidio a los británicos con su capacidad para crear términos nuevos que suenen menos mal que los existentes. De la chistera se sacan el termino EXPATS para hablar de sus emigrantes... Porque emigrantes suena muy parecido a inmigrante, y esa es una palabra que gran parte de la población une erróneamente a ideas negativas.

El uso de expat lo extienden a toda su emigración, aun cuando no siempre se cumple el aspecto de deseo de vuelta a su país que este término tiene en su acepción original.

Los emigrantes en España seguimos siendo emigrantes; nosotros no creamos palabras nuevas. No somos vistos por nuestros compatriotas como diferentes al resto del mundo, no somos especiales. Y no inventamos léxico nuevo que trate de diferenciarnos positivamente del resto. Y en parte está justificado.