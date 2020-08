Los empresarios de la noche: "Se nos criminaliza de una forma exagerada"

La decisión del Gobierno de cerrar todas las discotecas del país era tan esperada como temida por el sector, que muestra su preocupación por los datos del coronavirus en España pero rechazan la “sospecha” de que el pico tenga que ver en buena parte con la actividad nocturna.

Ramón Mas, presidente de España de Noche (la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos) sostiene que le parece una medida “completamente desproporcionada” que no ha “tenido en cuenta” la opinión del sector, que no se ha debatido con ellos la realidad del problema y que que adolece además de un “plan de rescate”.

“Se está criminalizando al ocio nocturno como el culpable de los rebrotes, cuando nadie ha demostrado que en nuestros locales se estén produciendo”, sostiene. “Lo que pasa es que una persona sale de su casa, a las diez de la mañana, hace 15 o 20 actividades, y acaba en una discoteca. ¿Dónde se ha infectado esa persona? Pues no se sabe. ¿Por qué se nos imputa a nosotros algo que no tiene confirmación científica? Estamos hablando del 6% de los casos y se nos criminaliza de una forma exagerada”, denuncia.

Habla de “indignación” y “enfado” en el sector porque, recuerda, el 60% lleva cerrado desde marzo en todo el país, porque se ha podido abrir pero sin pistas de baile -que es su actividad principal- y con el 50% del aforo. Se hizo por la llegada del verano, pero así “no se puede trabajar” y, ahora, llega el cierre.

El sector del ocio nocturno representa en España el 1,8% del PIB de la economía nacional, con 20.000 millones de euros de facturación y más de 200.000 trabajadores vinculados, especialmente de empleo joven.

Mas sostiene que van a llevar la decisión del Gobierno a los tribunales. “Es que no podemos aguantar más. Ya estamos pagando el 40% de la seguridad social de los trabajadores en ERTE. No se nos puede cerrar de esta manera. Muchos meses pagando impuestos, alquileres, seguridad social...”, insiste, tras denunciar que no se les ha explicado bien desde Sanidad el calendario que se maneja para esta crisis. La “incertidumbre” hace “imposible” mantener un negocio, añade, por lo que “miles de empresas” pueden acabar en concurso de acreedores.