Los empresarios 'pelotean' a Iglesias para neutralizarle

“Dejad que los empresarios se acerquen a mí”, estará diciendo estos días Pablo Iglesias ahora que el IBEX le mira con ojos golositos y los más avezados han comenzado a reunirse con él en secreto. La aprobación de los Presupuestos ha roto el sueño de desalojar al Gobierno de coalición de Moncloa durante los próximos años. Así que en los despachos de las plantas nobles se han puesto a descolgar el teléfono para que los ejecutivos de confianza cierren encuentros privados con el vicepresidente primero.

Hay tres razones de peso para estrechar lazos en el corto y medio plazo, cuando hasta hace poco han estado evitándole. Por un lado, se trata de neutralizar a los ministros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, para que no se opongan a decisiones que se aprueban los martes, aunque no sean de su negociado. Si el presidente de determinada empresa ha trabajado previamente para que surja la química con Pablo Iglesias, transmitiéndole en el cara a cara que interesa su opinión, será más fácil que cuando un asunto que afecta a esa empresa se ponga sobre la mesa del Consejo el vice primero sienta una corriente de simpatía y piense antes del rechazo. Lo que se entiende por neutralizar al adversario.

Por otra parte, Podemos se ha convertido en una excusa recurrente de ciertos ministros socialistas cuando no quieren ceder en algo. Cuentan en algunas empresas que el ministro de turno, si la petición no le cuadra enseguida suelta: “Imposible, no me pidas esto porque Podemos no lo aprueba, se lo cargan seguro”. Un alto cargo de una compañía del IBEX explica que “Podemos se usa en plan ‘qué viene el lobo’. La ministra de mi sector se manifiesta en algunas ocasiones como si temiera a Pablo Iglesias, aunque a veces suena más a un pretexto irrebatible que a realidad. Si de verdad Podemos fuese ese muro con que se estrellan los proyectos incómodos, no presumiría tan alegremente de ello porque supondría asumir que su ministerio está supeditado a otro”.