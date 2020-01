Los escritores y apuestas con más proyección y prestigio en el Hay Festival Cartagena de Indias

Por Diana M. Horta

Margaret Atwood y Joseph Stiglitz son dos de los grandes autores y expertos que brillan en el XV Hay Festival de Cartagena de Indias 2020 (del 30 de enero al 2 de febrero). Y junto a ellos algunos escritores prestigiosos y camino de ser más conocidos por el gran público y un día el reclamo de cualquier encuentro literario. Son las apuestas del Hay para contribuir a su mayor difusión y que este año incluye nombres como la mexicana Valeria Luiselli, la francesa Alice Zeniter, la irlandesa Mary Costello, el español Alejandro Morellón, la argentina Dolores Reyes y los colombianos Margarita García Robayo y Juan Cárdenas.

«Para hacer un festival como los Hay son importantes los grandes nombres que todos conocen, que todos queremos oír, pero lo más interesante, lo más sabroso de programar, son estos nombres, estas pequeñas joyas, escritores quizás más de culto y en sus países que queremos dar a conocer a públicos amplios y, tal vez, en pocos años sean tan conocidos como los grandes nombres», explica Cristina Fuentes La Roche, Directora Internacional del Hay Festival. «Son escritores de lectores, sobre todo. Casi siempre traemos autores editados en español, pero alguna vez no, y creo que al traerlos es una forma de apoyarlos, darles visibilidad y motivar a las editoriales a que los publiquen».

Un ejemplo de su interés y filosofía por los hallazgos, nuevos talentos literarios es el proyecto Bogotá 39, con autores menores de 40 años. «Es uno de nuestros proyectos que mejor funciona. Tanto la primera edición de 2007 como de 2017. Aunque la primera tenía la particularidad que solo el 20% de los autores se conocían entre ellos, mientras que en 2017 era como el 70%. Esto indica que en diez años América Latina es otra»

WMagazín se acerca a algunos de estos escritores que presentes en la edición quince del Hay de Cartagena de Indias a través de sus libros más recientes. Varias de esas obras están formadas por diferentes voces reales para crear una ficción. Autores atentos a construir sus mundos a partir de esos testimonios enriquecidos por la literatura. Y todos ellos interesados, de una u otra manera, en la memoria a partir del mundo presente con mirada crítica e invitación a la reflexión.

Estos son los autores que más te sorprenderán:

El escritor colombiano Juan Cárdenas.

Juan Cárdenas (Colombia, 1978)

Las voces orales en busca de las raíces a través de la práctica de la esgrima con machete en extinción en el sur de Colombia. Esa sería una manera muy resumida de hablar de Elástico de sombra (Sexto Piso), la novela de Juan Cárdenas, porque detrás hay la búsqueda de raíces e identidad y una mirada crítica, de reivindicación por esta práctica ancestral y una denuncia. El resultado lo describe el diario El Tiempo así: «Con una fértil prosa, como ‘una especie de masa sonora’, que incorpora –cadentes, resueltos y ligeros– los coloquialismos del pueblo caucano, el autor construye desde la literatura ‘un decir plebeyo que capte el mundo como hecho intelectual’ de comunidades ancestrales».

Una aproximación a la mirada de este escritor colombiano sobre literatura y realidad se aprecia en la respuesta que dio a Comarcadigital.com ante la pregunta ¿cómo asumir críticamente la realidad desde la ficción?: «Asumiendo que ‘la realidad’ es un invento, un cuento chimbo de la prensa. La ficción no se encarga de ninguna ‘realidad’. Se encarga de transformar las sensibilidades a través del placer que nos producen las historias».

Juan Cárdenas es autor de las novelas Zumbido, Los estratos , Ornamento, Tú y yo, una novelita rusa y El diablo de las provincias. Publicó el libro de relatos Carreras delictivas (451 Editores, 2008). Es uno de los coordinadores de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, de Bogotá, donde trabaja como docente e investigador.

Elástico de sombra. Juan Cárdenas (Sexto Piso)

La escritora irlandesa Mary Costello. /Cortesía Hay Festival

Mary Costello (Irlanda)

El homenaje que Mary Costello rinde a James Joyce y su clásico Ulises en su reciente novela The River Capture la ha confirmado como una de las escritoras irlandesas con más proyección. Un camino que empezó en 2012 con la colección de cuentos The China Factory, nominado para el Guardian First Book Award y al Irish Book Award. Luego en 2014 su primera novela, Academy Street y ahora The River Capture (2019) es finalista a Novela del Año en Irlanda.

«Joyce fue mi musa cuando estaba escribiendo The River Capture. Viví con Joyce cada día de la escritura y su presencia se sentía cercana: su sentir refinado, su inteligencia suprema. Su sufrimiento, también. Él era – y sigue siendo – un elemento constante en mi psique y hay días en que a duras penas puedo creer que está muerto, que esta mente y corazón y alma únicos ya no están. Mirar mi copia de Ulises o la biografía de Ellmann sobre mi escritorio me consuela», ha dicho Nary Costello al Hay Festival.

«Como escritora, Joyce me dio permiso de hacer lo que sea: de escribir sobre lo ordinario, lo banal, lo sagrado, lo profano, lo trascendental. Fijó el estándar más alto. Encontró lo numinoso en lo común y corriente. Mi novela es un homenaje a esta estrella brillante».

La escritora colombiana Margarita García Robayo. /Forografía de Baltasar Daza-Cortesía Alfaguara

Margarita García Robayo (Colombia, 1980)

«Mi gran tema es la construcción de la identidad. La manera en que se construyen los vínculos entre personas cercanas en una sociedad de un mismo entramado social y familiar». Con estas palabras, Margarita García Robayo deja claro su universo literario.

Sus últimos dos libros son la novela Tiempo muerto (Alfaguara) y los relatos de Primera persona (Tránsito). Aunque los separan dos años en publicación y varios en la escritura (los relatos los escribió por encargo para revistas entre 2011 y 2018) pueden leerse como complementarios. Los temas de la novela contados en un hilo narrativo sobre las interioridades de una pareja que se desmorona, mientras en Primera persona muchos de los anteriores temas se fragmentan y profundizan como piezas autónomas. En algunos es la búsqueda de lo que hay debajo de la máscara o lo que lleva a ponérsela.

Margarita García Robayo empezó a escribir en la universidad, pero fue solo hasta su llegada a Buenos Aires en 2004 cuando empezó en serio a escribir ficción. Ha escrito las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Tiempo muerto, varios cuentos como Cosas peores (Premio Literario Casa de las Américas 2014) y Primera persona compuesto de relatos-reflexiones que parten de su autobiografía. En 2020 publicará un volumen que reúne tres novelas cortas bajo el título El sonido de las olas. Colabora en varios medios de comunicación como Piauí (Brasil), Dossier (Chile), Anfibia (Argentina), Arcadia (Colombia) o The Massachusetts Review (Estados Unidos).

Puedes leer la entrevista a Margarita García Robayo por Primera persona en WMagazín en este enlace.

Valeria Luiselli, escritora de México. /Fotografía de Lisbeth Salas

Valeria Luiselli (México, 1983)

Con tres novelas y tres libros de ensayo o no ficción, se trata de una de las escritoras menores de 40 años más relevantes de la lengua española. Desde su primer libr0 en 2010, Papeles falsos (Sexto Piso), Luiselli ha destacado tanto por sus estructuras narrativas mestizas como por sus temáticas y enfoques.

Los niños perdidos. Un ensayo en cuarenta preguntas (Sexto Piso) fue seleccionado como uno de los cien mejores libros del siglo XXI por el diario británico The Guardian. Allí da cuenta de primera mano y con testimonios reales de la situación de los niños inmigrantes centroamericanos y los laberintos jurídicos estadounidenses. Su libro más reciente es Desierto sonoro (2019), una especie de continuación sobre el drama humano de la frontera entre México y Estados Unidos. «Unas páginas que desde la calidad en la escritura interpelan al lector y lo confrontan con lo allí narrado. Para ello Luiselli tiene como hilo conductor el viaje de una pareja con sus dos hijos por aquella zona por donde va y viene la vida y la muerte, los sueños y las esperanzas. Aunque Valeria Luiselli es mexicana ha escrito la novela en inglés y ha participado en su traducción junto a Daniel Saldaña París», señaló Winston Manrique Sabogal en WMagazín al seleccionar Desierto sonoro como una de las mejores novelas traducidas del años 2019.

Puedes leer un fragmento de Los niños perdidos en WMagazín en este enlace.

El escritor español Alejandro Morellón.

Alejandro Morellón (España, 1985)

Con su volumen de cuentos El estado natural de las cosas (Caballo de Troya), Morellón obtuvo el IV Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, en 2018. Según el jurado sus historias poseen «una atmósfera de un peligro que no acaba de revelarse, que acecha y no se resuelve». Agrega que «su tono es convincente, ocurrente y eficazmente irónico. La metáfora que reside en sus argumentos fantásticos refleja con gran exactitud nuestras preocupaciones cotidianas; los conflictos de pareja se concretan en la división física de la arquitectura de una casa; la tragedia de la pobreza cotidiana en nuestras sociedades está contada en la tragicomedia de un hombre que decide vender su mano izquierda; las catástrofes naturales tan presentes en nuestra época se enfrentan no como tragedias, ni dando lugar a la resignación, sino creando rituales que divinizan, por ejemplo, a un huracán, con ofrendas humanas».

Alejandro Morellón acaba de debutar en la novela con Caballo sea la noche (Candaya). Aquí la convivencia de una madre y un hijo sirven de pretexto para desatar los fantasmas familiares, lo que se siente, lo que se guarda, lo que se sueña. «Es el comienzo de esa reconstrucción, ese instante decisivo en que los sobrevivientes de la catástrofe buscan redimirse, liberarse y restablecer sus lazos con el mundo está presente el tema de la familia», señala la editorial.

Puedes ver todo sobre su Premio de Cuento García Márquez en este enlace de WMagazín.

La escritora argentin Dolores Reyes. / Fotos de Malena Q. y Reina M. Reyes

Dolores Reyes (Argentina, 1978)

Es una de las revelaciones literarias de 2019. Lo es por la novela breve Cometierra (Sigilo) donde con un lenguaje claro y poético aborda un tema potente y delicado y necesario: los feminicidios. Cometierra, escribió Alejandro López, de Librería Alibri, de Barcelona, «es una niña que ve a los desaparecidos comiéndose la tierra que han tocado o que han pisado. Partiendo de esta premisa en la novela se habla de la soledad, la marginación y de la angustia de no saber dónde están los desaparecidos. Mejor saber que están muertos a no saber nada. Una niña don que tiene que hacer el trabajo que la policía no se preocupa en investigar».

La escritora Alice Zeniter. / Fotografía de Astrid di Crollalanza-Flammarion

Alice Zeniter (Francia, 1986)

«Con 33 años y cuatro novelas premiadas, Alice Zeniter se ha convertido en una de las escritoras francesas más relevantes del siglo XXI». Así empezaba WMagazín en 2019 la reseña y el avance literario de El arte de perder (Salamandra), cuarta obra de Zeniter. La escritora aborda el proceso y las consecuencias de la descolonización de Argelia a través de una saga familiar. El curso de la historia, guerras, políticas y demás sucesos se reflejan en estas páginas en la manera como todo eso impacta en la población, en unos personajes creados por Zeniter en quienes todo eso moldea de forma silenciosa algo esencial: la identidad.

El arte de perder tiene ecos de la anterior novela de Zeniter: Domingo sombrío. Solo que en esta novela el país es Hungría y los países del Este bajo la órbita soviética. Puedes ver la reseña de WMagazín en este enlace. Alice Zeniter es también autora y directora de teatro en su compañía, l’Entente Cordiale.

Puedes leer la reseña y avance literario de El arte de perder en WMagazín en este enlace.