Los españoles encerrados en el crucero dicen que hay "tranquilidad" pero se quejan de la falta de información

6.000 personas -entre las que hay españoles— llevan horas encerradas en un crucero de la compañía Costa Crociere en el puerto de Civitavecchia (Italia). El crucero venía de España y se les ha impedido desembarcar hasta que se realicen los análisis a una pasajera originaria de Macao que presentaba síntomas compatibles con el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan. De momento, las primeras pruebas han descartado el virus.

Algunos de los que permanecen encerrados están mostrando en sus cuentas de Twitter cómo está el ambiente dentro del barco. Un usuario,@sagittariuslit, ha señalado que hay “tranquilidad” y que los que están nerviosos es por saber cuándo salir, no por el coronavirus.

“Estoy en el crucero Costa Smeralda, la gente está muy tranquila en verdad pero hay algunas con personas nerviosas o con ansiedad, no por el coronavirus sino porque no saben cuándo podrán salir. Hay mucha gente que tiene que salir aquí en Civitaveccia y no pueden”, señala, “y muchos que tienen que entrar y tampoco pueden. Pero por el virus no está nadie demasiado nervioso en realidad, en gran medida porque casi nadie a bordo lo sabe”