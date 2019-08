Los españoles realizaron 166 millones de horas extra en 2018, la segunda cifra más elevada en 10 años

En concreto, los ocupados registraron en total 166.178.850 horas extra el año pasado, lo que supone un aumento del 13,1% respecto a 2017. De hecho, el volumen de horas extra no ha dejado de crecer desde 2013.

Durante los años más duros de la crisis el número de horas extra remuneradas se redujo hasta registrar la cifra más baja en 2013, con solo 6 horas. A partir de ese año, la cifra no ha dejado de crecer.

Conviene recordar que en todo momento este estudio habla de las horas extra remuneradas, es decir, que el empresario reconoce que se han producido y ha abonado al trabajador. El pasado mes de mayo el Gobierno puso en marcha el registro horario de la jornada laboral para intentar atajar el fraude.

“El recurso de las horas extraordinarias puede ser positivo en momentos de alto volumen de trabajo pero no es una buena solución de manera recurrente. Para dar respuesta de manera adecuada estas situaciones, existen soluciones como contratos a jornada parcial o de duración determinada, que permiten no saturar a los empleados con agotadoras jornadas de trabajo y no alterar su conciliación entre vida laboral y personal”, señala Luis Pérez, director de relaciones institucionales de la empresa de trabajo temporal.

El sector industrial, el rey de las horas extra

Una vez más, la industria repite como el sector en el que los trabajadores registraron de media más horas extraordinarias durante el año pasado: 14,1 horas por ocupado, la misma cifra que en 2017. Le sigue la construcción, con 7,8 horas y, finalmente, los servicios, con 7,2 horas.

A pesar de estas cifras, el sector servicios es el que acumula en total un mayor número de horas extra remuneradas durante 2018, con 119 millones de horas, al contar con más trabajadores que el resto. A continuación se sitúan la industria (38,5 millones de horas) y construcción (8,8 millones de horas).