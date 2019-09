Los españoles responsabilizan a Sánchez del bloqueo, según dos sondeos

La mayoría de la ciudadanía prefiere no volver a las urnas, según una encuesta de Sigma Dos en El Mundo, que refleja que el 54,9% prefiere que el desenlace a la parálisis política existente desde la investidura fallida de julio se resuelva con un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.



Por el contrario, un 36% aboga por la repetición electoral, una cifra que prácticamente coincide con la que arroja otro sondeo publicado este domingo en el diario La Razón por esta misma cuestión (34,9%).



Según la encuesta de El Mundo, el 71% de los votantes socialistas consultados prefieren que el PSOE alcance un acuerdo de coalición con Unidas Podemos, mientras que en el caso de los que en el 28A se decantaron por el segundo la cifra asciende a un 95%.



Dentro del círculo de votantes del PSOE se observa también que un 44,8% cree que el objetivo de Sánchez es que corra el reloj hasta agotar los plazos, y que se repitan las elecciones, contra un 38,6% que opina que el esfuerzo para evitarlas es real.



El sondeo de El Mundo refleja que un 42,4% de los encuestados hacen al PSOE responsable del bloqueo político y el segundo responsable no es Unidas Podemos (16,6%), sino la totalidad de las fuerzas políticas: un 19,1% considera que todos son culpables en este escenario.



Así, un 93% del total califica de regular, mala o muy mala la situación política actual.



La mayoría de los electores encuestados no se arrepiente del voto emitido el pasado 28 de abril -85,5% frente al 10,8% del total que asegura que sí-, pero la mayor parte de los detractores son los votantes de Ciudadanos: un 21,3% cree que eligió mal.



Lejos del 12,2% que se arrepiente de haber votado al PSOE; el 11,3% a Vox; 10,5% a PP y solo el 8,6% a Unidas Podemos.



En el caso de la encuesta de La Razón, la cifra de socialistas encuestados que abogan por el pacto de gobierno asciende al 87,1%, mientras que un 32,2% de ellos hace a Sánchez responsable de su fracaso en julio.



El 60,6% del total de consultados consideran que el presidente en funciones no negoció adecuadamente para conseguir los suficientes apoyos y un 43,7% que el PSOE es el principal responsable del bloqueo, seguido de Unidas Podemos (29,7%), los independientes (5,8%), Ciudadanos (4,4%) y el PP (3,3%).

PSOE y PP mejorarían en otras elecciones

Además, según un sondeo de El Español, en caso de repetición electoral el PSOE ganaría las elecciones con el 31,3% de los votos y 139 escaños, subiendo de los 123 actuales. Le seguiría el PP, con el 18,1% y 76 asientos, diez más que ahora.

Unidas Podemos lograría el 13,9% de los votos y 37 escaños, perdiendo cinco asientos. Ciudadanos también baja y perdería casi 20 escaños quedándose con 38 y el 12,2% de los votos.

Con todo, PSOE y Podemos lograrían sumar mayoría absoluta. Pero, para eso, claro, deberían llegar a un acuerdo al que todavía no han llegado.