Los espectadores salvan a Melyssa y la reacción de la joven no puede ser más natural

La nueva gala de Supervivientes 2021, presentada por Jorge Javier Vázquez, ha vuelto este jueves con nuevas pruebas, enfrentamientos y, una vez más, otra expulsión.

Los espectadores han decidido entre Melyssa Pinto, Tom Brusse y Antonio Canales. Hacia la mitad del programa se ha conocido que la primera salvada ha sido Melyssa, y la reacción de la joven ha dado que hablar en las redes por la reacción de la joven, quien no está pasando por su mejor momento en la isla.

“No te rías Jorge que estoy jodida, de verdad”, ha expresado con resignación tras conocer la noticia.

“El concurso se va a alargar un año”, ha bromeado Jorge Javier desde el plató de Telecinco al ver la reacción de la ex concursante de La isla de las tentaciones.

“No, no me digas eso que me da algo”, ha respondido Melyssa entre lágrimas y ante las risas de sus compañeros, que trataban de animar a su compañera.